Río Cuarto: El 18 de octubre se realizará la Maratón del Autódromo

Con el apoyo de Deportes Río Cuarto, la Maratón del Autódromo se realizará el próximo 18 de octubre y el evento reunirá a corredores de todos los niveles en un circuito único y con varios terrenos. La competencia tendrá como protagonistas las distancias de 12K y 6K que se desarrollaran adentro y fuera del predio.

Además del desafío deportivo, la jornada ofrecerá múltiples atracciones para todas las edades, incluyendo un patio gastronómico, música en vivo, feria de emprendedores y muestras de autos antiguos, entra otras acciones para toda la familia que se desarrollarán durante todo el día.

En ese sentido, de 12 a 17 hs. de ese mismo día se realizarán las acreditaciones de los competidores, mientras que a las 17 hs está prevista una caminata abierta de 2K por el circuito. La carrera principal será a las 18 hs con la largada oficial de las distancias de 6K y 12K.

En cuanto a los ganadores, en los 6K se premiarán los tres primeros lugares de la categoría general, tanto en femenino como masculino. Por su parte, los corredores de la distancia de 12K competirán en categorías por edades que van desde los 19 años hasta los 70 o más, incluyendo una categoría adaptada. El evento culminará a las 19:30 hs con la premiación y un cierre con música en vivo para disfrutar de un atardecer único en el predio.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas https://esfuerzodeportivo.com/autodromoriocuarto2025 y en la bio de las redes sociales del autódromo local, con un precio promocional por tiempo limitado de 15 mil pesos para los 12K y 10 mil pesos para los 6K. El acceso al predio y la caminata de 2K son gratuitos.

La Maratón del Autódromo Río Cuarto se consolida como una de las citas deportivas y sociales más importantes de la región, combinando un desafío deportivo con un espacio ideal para disfrutar en familia.

