Río Cuarto: Dieciocho detenidos y 76 motos secuestradas en distintos operativos en la ciudad

Publicado

Imagen de uno de los operativos de seguridad realizados en Río Cuarto.

En el marco de un Operativo de Prevención Especial Interfuerzas, llevado a cabo en distintos puntos de la ciudad de Río Cuarto, fueron detenidas 18 personas por distintos delitos y contravenciones y secuestradas 76 motos por infracciones a las normas de tránsito.

El operativo contó con la participación de 120 efectivos y 30 móviles pertenecientes a Fuerzas de Seguridad Nacionales, Provinciales y Municipales.

Como resultado del procedimiento, se logró el secuestro de los siguientes elementos:

-76 motocicletas por infracciones a las normas de tránsito.

-4 motocicletas con pedido de secuestro vigente.

-1 automóvil por infracción a las normas de tránsito.

-1 automóvil vinculado a un delito.

-5 armas de fuego.

-Municiones, herramientas, dinero en efectivo, una balanza digital y prendas de vestir.

-50 plantas de cannabis sativa.

El comunicado de prensa oficial destacó, además, que se procedió a la detención de:

-8 personas mayores de edad por distintos delitos.

-1 menor de edad.

-7 personas mayores de edad por diferentes contravenciones.

-2 menores de edad por contravenciones.

