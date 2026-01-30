Río Cuarto: Dieciocho detenidos y 76 motos secuestradas en distintos operativos en la ciudad

En el marco de un Operativo de Prevención Especial Interfuerzas, llevado a cabo en distintos puntos de la ciudad de Río Cuarto, fueron detenidas 18 personas por distintos delitos y contravenciones y secuestradas 76 motos por infracciones a las normas de tránsito.

El operativo contó con la participación de 120 efectivos y 30 móviles pertenecientes a Fuerzas de Seguridad Nacionales, Provinciales y Municipales.

Como resultado del procedimiento, se logró el secuestro de los siguientes elementos:

-76 motocicletas por infracciones a las normas de tránsito.

-4 motocicletas con pedido de secuestro vigente.

-1 automóvil por infracción a las normas de tránsito.

-1 automóvil vinculado a un delito.

-5 armas de fuego.

-Municiones, herramientas, dinero en efectivo, una balanza digital y prendas de vestir.

-50 plantas de cannabis sativa.

El comunicado de prensa oficial destacó, además, que se procedió a la detención de:

-8 personas mayores de edad por distintos delitos.

-1 menor de edad.

-7 personas mayores de edad por diferentes contravenciones.

-2 menores de edad por contravenciones.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.