Río Cuarto: Dieciocho detenidos y 76 motos secuestradas en distintos operativos en la ciudad

En el marco de un Operativo de Prevención Especial Interfuerzas, llevado a cabo en distintos puntos de la ciudad de Río Cuarto, fueron detenidas 18 personas por distintos delitos y contravenciones y secuestradas 76 motos por infracciones a las normas de tránsito.
El operativo contó con la participación de 120 efectivos y 30 móviles pertenecientes a Fuerzas de Seguridad Nacionales, Provinciales y Municipales.
Como resultado del procedimiento, se logró el secuestro de los siguientes elementos:
-76 motocicletas por infracciones a las normas de tránsito.
-4 motocicletas con pedido de secuestro vigente.
-1 automóvil por infracción a las normas de tránsito.
-1 automóvil vinculado a un delito.
-5 armas de fuego.
-Municiones, herramientas, dinero en efectivo, una balanza digital y prendas de vestir.
-50 plantas de cannabis sativa.
El comunicado de prensa oficial destacó, además, que se procedió a la detención de:
-8 personas mayores de edad por distintos delitos.
-1 menor de edad.
-7 personas mayores de edad por diferentes contravenciones.
-2 menores de edad por contravenciones.
