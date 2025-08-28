Conéctate con nosotros

Río Cuarto: De Rivas pidió a Aerolíneas el regreso de los vuelos a Buenos Aires tras el arreglo de la pista

Publicado

Imagen ilustrativa.

El intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, envió una nota al presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, solicitando “el regreso de los vuelos entre Río Cuarto y Buenos Aires, luego de la finalización de los trabajos en la pista del Aeropuerto local”.

En la misiva, el Jefe Comunal expresó “la intensión de buscar un esquema que sostenga la conexión en el tiempo, tal como ocurrió en anteriores oportunidades, donde el Municipio realizó aportes económicos”. La información fue dada a conocer por el municipio, a través de un comunicado de prensa.

“La continuidad de la conexión aérea resulta de vital importancia para el desarrollo económico, social y cultural del sur de la provincia de Córdoba y de las provincias aledañas que hacen uso habitual de este servicio. Reiteramos nuestra predisposición para trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones que hagan posible la pronta restitución del servicio en beneficio de miles de usuarios que encuentran en esta conexión una herramienta esencial para su movilidad”, expresó De Rivas en el escrito.

En paralelo, el intendente solicitó formalmente una audiencia con el titular de la compañía estatal para poder tratar de manera directa el tema.

