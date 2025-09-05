Río Cuarto: De la Sota dijo que “hay que ponerle límites a Milei”

La diputada nacional y candidata a la reelección, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), dijo en Río Cuarto que “las políticas del presidente Javier Milei dañan profundamente a Río Cuarto. Porque desfinanciar la universidad pública, cortarles derechos a los trabajadores, golpear a los jubilados y convertir al Estado en una consultora para que unos pocos se beneficien, son también golpes directos al orgullo riocuartense y a su gente. Todo tiene un límite y hay que ponerle límites a Milei”.

Las declaraciones de De la Sota fueron realizadas en el marco de las actividades que desarrolló en la capital provincial alterna, donde participó de reuniones con la comunidad universitaria, referentes del sector productivo Pyme, organizaciones barriales y entidades que trabajan en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

En su paso por la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), De la Sota afirmó, según indica el comunicado de prensa dado a conocer, que “vivimos un momento en el que se ponen en discusión cuestiones ya saldadas, como la educación pública y la salud. La confusión es una estrategia del Gobierno nacional, por eso el gran desafío que tenemos es formar pensamiento crítico”.

El encuentro también contó con la presencia de la rectora Marisa Rovera, quien subrayó la importancia de la participación política en los ámbitos académicos: “Hay que deconstruir la palabra ´política´ y completarla de otra manera. Me parece muy sano que las universidades y sus representantes estén involucrados en propuestas políticas”.

De la Sota estuvo acompañada por integrantes de su lista, entre ellos el ex rector de la UNRC Marcelo Ruiz y los docentes y miembros de la comunidad académica Pedro González Cholaky y Graciela Fassi. Durante la tarde, la agenda continuó con una reunión con dirigentes cooperativistas de la Federación de Cooperativas Federadas (FeCoFe), encabezados por el titular de la entidad, Juan Manuel Rossi.

Posteriormente, la diputada se encontró con mujeres del barrio Padre Mugica, para luego ser parte de una reunión con organizaciones vinculadas a la discapacidad, en la que también participó la abogada especialista en discapacidad y candidata de Defendamos Córdoba, Marta Lastra. Luego, en la sede de ATSA, junto a la secretaria general de la seccional riocuartense de ese sindicato y también candidata por Defendamos Córdoba, Cristina Fernández, Natalia de la Sota dialogó con representantes gremiales de la ciudad y la región.

Finalmente, cerró su actividad con una jornada abierta en la que tomaron parte organizaciones sociales, militantes y vecinos, que se desarrolló en la Biblioteca Mariano Moreno.

