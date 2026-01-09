Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Río Cuarto: Comenzó a funcionar el Parador Turístico de la Costanera Sur

Publicado

Una de las actividades recreativas que se realizan en la Costanera de Río Cuarto.

Bajo el lema “En Verano, Río Cuarto Siempre”, el Gobierno de Río Cuarto en conjunto con la Provincia de Córdoba puso en marcha el Parador Turístico de la Costanera Sur (altura Lavalle), que incluye una agenda con más de 100 actividades y eventos para la temporada estival 2026.

El Parador Turístico funcionará hasta el 15 de febrero todos los días, desde las 18 horas, con un patio de comidas y food trucks. Además, los fines de semana se sumarán espectáculos en vivo, actividades deportivas y experiencias turísticas como trekking, yoga, tenis social, fútbol tenis, avistaje de aves, básquet 3 vs 3, cicloturismo y astroturismo, entre otras.

Turismo

En ese sentido, este fin de semana se realizarán las siguientes acciones:

– Sábado 10: Tenis Social + presentación de Estrella y Yoni los Balcanes

– Domingo 11: Clases de Ritmos + presentación Eze Guzman (cuarteto)

Todas las actividades y espectáculos tienen entrada libre y gratuita.

TEMPORADA 2026

En tanto, cabe recordar que los Ciclos Culturales de Verano del municipio se desarrollan durante enero y febrero, con “Cantoras” los miércoles en el Viejo Mercado, “Teatro para el Pueblo” los jueves en el mismo escenario, y “Un verano para las infancias” los domingos en el Galpón Blanco. Asimismo, en las costaneras se realizarán los ciclos provinciales “Río Suena”, “Skate Park Rock” y “De Música Argentina” los domingos 18 y 25 de enero, más los fines de semana de febrero.

Mackentor

Asimismo, el Parque Ecológico Urbano abre sus puertas los sábados y domingos de 16 a 20:30 hs. con una entrada general de 5000 pesos. Los menores de 12 años ingresan gratis.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Columnistas

La quiebra del orden jurídico internacional

Asombra la frivolidad con la que se analiza lo que está ocurriendo en Venezuela. La captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses va mucho...

Hace 6 días

Noticias

Privatización para pagar deuda: Economía espera el ingreso de US$707 millones por las represas del Comahue

El Ministerio de Economía de la Nación fijó para este martes el vencimiento del plazo para que las empresas adjudicatarias de las centrales hidroeléctricas...

Hace 5 días

Columnistas

Insensibilidad con los más débiles, cuidacoches y limpiavidrios

En el modelo neoliberal anárquico y deshumanizante, sin Estado, ni leyes que condicionen, un trabajador desempleado me supo decir, que “prefería ser esclavo a...

Hace 5 días

Noticias

Las jubilaciones perdieron 27,4% por la fórmula de actualización de Milei respecto de la que regía durante el gobierno peronista

Los haberes jubilatorios en Argentina registran una pérdida del  27,4% como consecuencia del cambio en la fórmula de actualización impulsado desde diciembre de 2023...

Hace 5 días