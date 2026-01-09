Río Cuarto: Comenzó a funcionar el Parador Turístico de la Costanera Sur

Bajo el lema “En Verano, Río Cuarto Siempre”, el Gobierno de Río Cuarto en conjunto con la Provincia de Córdoba puso en marcha el Parador Turístico de la Costanera Sur (altura Lavalle), que incluye una agenda con más de 100 actividades y eventos para la temporada estival 2026.

El Parador Turístico funcionará hasta el 15 de febrero todos los días, desde las 18 horas, con un patio de comidas y food trucks. Además, los fines de semana se sumarán espectáculos en vivo, actividades deportivas y experiencias turísticas como trekking, yoga, tenis social, fútbol tenis, avistaje de aves, básquet 3 vs 3, cicloturismo y astroturismo, entre otras.

En ese sentido, este fin de semana se realizarán las siguientes acciones:

– Sábado 10: Tenis Social + presentación de Estrella y Yoni los Balcanes

– Domingo 11: Clases de Ritmos + presentación Eze Guzman (cuarteto)

Todas las actividades y espectáculos tienen entrada libre y gratuita.

TEMPORADA 2026

En tanto, cabe recordar que los Ciclos Culturales de Verano del municipio se desarrollan durante enero y febrero, con “Cantoras” los miércoles en el Viejo Mercado, “Teatro para el Pueblo” los jueves en el mismo escenario, y “Un verano para las infancias” los domingos en el Galpón Blanco. Asimismo, en las costaneras se realizarán los ciclos provinciales “Río Suena”, “Skate Park Rock” y “De Música Argentina” los domingos 18 y 25 de enero, más los fines de semana de febrero.

Asimismo, el Parque Ecológico Urbano abre sus puertas los sábados y domingos de 16 a 20:30 hs. con una entrada general de 5000 pesos. Los menores de 12 años ingresan gratis.

