Río Cuarto: Celebran el Día Internacional de la Juventud

En el marco del Día Internacional de la Juventud, el Gobierno de Río Cuarto invita a participar del festival “Buscando la Juventud”, organizado por el Área de Juventud y la Subsecretaría de Desarrollo Social. La convocatoria es abierta a todo público y se desarrollará este sábado 9 de agosto de 15 a 19 horas en la Plaza Olmos de la Juventud, frente al Palacio Municipal.

“Lo hacemos en el marco del Día Internacional de la Juventud que se celebra el 12 de agosto. Habrá competencias de rap y hip-hop y bandas en vivo como Avenida Los Incas y Cólera”, anticipó Miguel Alonso, coordinador del Área de Juventud.

La programación incluye:

-Competencia de Rap.

-Batalla de Hip Hop.

-Muestra de Murga.

-Shows en vivo de Avenida Los Incas y Cólera.

Durante el evento, también se podrá visualizar el trabajo que se viene realizando junto a otras áreas del municipio en espacios como los centros integradores, donde se dictan talleres de fútbol, boxeo, rap, hip-hop y murga.

La propuesta forma parte del ciclo “Buscando la Juventud, Divino Tesoro” y busca generar “un espacio de encuentro, participación y celebración, reconociendo el rol protagónico de la juventud en la construcción de una ciudad más creativa e inclusiva”.

