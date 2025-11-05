Río Cuarto celebra su 239° Aniversario

Con motivo del 239° aniversario de la ciudad, este miércoles se presentó oficialmente la agenda de actividades que se desarrollarán durante todo noviembre en Río Cuarto, que incluye propuestas culturales, gastronómicas, deportivas y de entretenimiento.

La secretaria de Deporte y Turismo Araceli Isla destacó que “acabamos de presentar la grilla por el aniversario de nuestra ciudad y la verdad que nos queda chica la semana aniversario, por eso vamos por el mes completo. Es una grilla muy importante en materia de grandes eventos. Estoy sorprendida y agradecida con todos los productores que se sumaron y traen sus propuestas para poder festejar con nuestra ciudad. Hay muchísimo para disfrutar y recuerden que, ingresando a Destino Río Cuarto, van a encontrar absolutamente toda la información de las actividades”, resaltó la funcionaria.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Esteban Carranza, subrayó el impacto que genera este trabajo en conjunto entre el sector público y privado: “Es una comunidad festejando su cumpleaños y me parece algo maravilloso, porque todos se involucran, como lo hace el sector privado apalancando las actividades propuestas por la Municipalidad. Se genera una comunidad que empuja”.

A su vez, el presidente de la Fundación por la Cultura, Alberto Garavaglia, expresó que “estamos apoyando la cantidad de eventos que fueron generados para el aniversario de la ciudad, desde otras áreas del Municipio y particularmente desde el sector privado. Quiero destacarlo porque realmente es de gran magnitud y está hecho con mucha dedicación desde hace mucho tiempo, ya que están todo el año preparándose para este mes. Ahora queda disfrutarlo”.

En ese sentido, las celebraciones comenzarán este viernes 7 de noviembre con La Noche de los Museos, una propuesta libre y gratuita que invita a recorrer los espacios culturales de la ciudad con actividades especiales. Durante el fin de semana, el Polideportivo Municipal N°2 será sede del Torneo Nacional de Karate, mientras que el Autódromo Ciudad de Río Cuarto recibirá al TN APAT y al Turismo Carretera 2000.

En paralelo, desde el sábado 8 al martes 11, se desarrollará por primera vez en la ciudad el Festival Gastronómico “Pizca” en el Estadio 9 de Julio del Club Atenas, con la presencia de reconocidos chefs como Jimena Monteverde, Karina Gao, Mauricio Asta y Santiago Giorgini, sumado a food trucks, patio de comidas y clases de cocina en vivo.

También el sábado 8, el Anfiteatro del Parque Sarmiento vibrará con la presentación del legendario Miguel Mateos, mientras que el domingo 9 se realizará una Exposición de Autos Clásicos y Antiguos en el mismo espacio verde.

En tanto, el martes 11 de noviembre, día del aniversario de la ciudad, el Anfiteatro será escenario del gran festival “Río Cuarto Vivo”, con la presentación de Banda XXI, Miguel “Conejo” Alejandro, Alan Gómez, Los Soplafortune, No T Juno y Dj Rita Beat, además de food trucks y un espacio para niños. El acto protocolar es ese mismo día en Plaza Roca desde las 8:30 y a las 18 se llevará adelante el tradicional Pericón Nacional en la Plaza San Martín.

Finalmente, las actividades continuarán a lo largo del mes con propuestas como la Semana de la Cultura, la Feria del Libro, el Festival de Rock, “Río Cuarto Baila”, y diversas iniciativas educativas y recreativas que invitan a toda la comunidad a participar y celebrar juntos los 239 años de la ciudad.

Toda la grilla de actividades está disponible en destinoriocuarto.gob.ar.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.