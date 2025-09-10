Río Cuarto: Arrancó un nuevo taller de Costura Inicial en la Casa Trama Emprendedora

Con la participación de 30 mujeres, se dio apertura a un nuevo taller de Costura Inicial en la Casa Trama Emprendedora, que funciona en la esquina de 25 de Mayo y Sarmiento. La formación es absolutamente gratuita y apunta a que las participantes adquieran conocimientos sobre este oficio para que puedan tener su independencia económica, especialmente en estos tiempos tan complejos.

“Tenemos muy buenas expectativas con este nuevo inicio. La capacitación será en la Casa Trama, donde habitualmente también se dan otros cursos”, aseguró Julieta Verón, una de las capacitadoras.

En tanto, Luciana Morón, otra de las formadoras, dijo que la Casa Trama Emprendedora, además de ser un lugar de capacitación, es un espacio contención y sociabilización.

“Buscamos la autonomía económica de las mujeres a raíz de este oficio tan antiguo como la costura. Formamos una gran comunidad de mujeres, y nos vamos ayudando entre todas, desde el estado buscamos ser un nexo desde todas las áreas desde podemos contactar o traer información, para que ellas puedan resolver lo que les está aconteciendo, desde ese lugar buscamos ser un puente a través de Trama Emprendedora”, indicó Morón.

