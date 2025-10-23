Río Cuarto: Agentes de la Guardia Local se capacitaron sobre resolución de conflictos en la UNRC

Un total de 130 agentes de la Guardia Local recibieron sus certificados luego de haber completado la capacitación para la resolución de conflictos de manera pacífica en la vía pública. La formación fue certificada por la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) bajo el título “Formación en Detección Temprana de Conflictos y Facilitación del Diálogo Comunitario; Herramientas para la Resolución Pacífica en el Territorio”.

La acción es parte del trabajo conjunto entre el Municipio, la Defensoría del Pueblo, la casa de altos estudios, el Consejo Económico y Social y el Concejo Deliberante, con el objetivo de que los integrantes del cuerpo municipal estén cada vez más capacitados para desempeñar su tarea diaria en las calles de la ciudad.

Esta experiencia representa un paso más en la articulación institucional en pos de mejorar la calidad de vida de la comunidad, fortaleciendo la cultura de paz, la empatía y el trabajo colaborativo en el territorio.

Al respecto, el Intendente Guillermo De Rivas dijo que se seguirá trabajando para que los agentes tengan cada vez más formación y destacó el compromiso asumido al momento de sumarse a este proceso formativo.

“Cada uno ha entendido que tenemos la posibilidad de sumar para tener una ciudad más tranquila. Al momento de llevar adelante un plan de seguridad, es necesario personas comprometidas, que trabajen en equipo y que quieran ser mejores y formarse”, agregó el Intendente.

Vale decir que del acto de entrega de certificados también participaron la Rectora de la UNRC, Marisa Rovera, el Defensor del Pueblo, Daniel Frangie, la Presidenta del Concejo Deliberante, Ana Medina, y la Presidenta del Consejo Económico y Social, Irma Ciani.

