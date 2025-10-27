Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Río Cuarto: Abrieron los sobres de la licitación de la obra hidráulica de la Cuenca Sur

Publicado

El intendente Guillermo De Rivas junto a funcionarios provinciales y locales, durante la apertura de sobre de la licitación de la obra hidráulica Cuenca Sur.

El intendente Guillermo De Rivas participó de la apertura de sobres dentro del proceso de licitación por la obra que mejorará el sistema hidráulico de la Cuenca Sur de la ciudad hacia el paraje Santa Flora. El acto se desarrolló en el Centro Cívico y contó con la presencia del Secretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Edgard Castelló, el Director General de Infraestructura Rural, Franco Mugnaini, y el director del Centro Cívico, Julián Oberti, entre otras autoridades.

Incendios

Cabe decir que el proyecto tiene como objetivo mitigar el riesgo hídrico en zonas rurales y periurbanas afectadas por eventos de lluvias intensas, especialmente en los sectores vinculados al Canal Santa Flora y su vinculación al arroyo Santa Catalina.

En ese marco, se invertirán $11.809.033.160 para desarrollar intervenciones estratégicas orientadas a ordenar el escurrimiento de excedentes pluviales, mejorar la transitabilidad de caminos rurales y proteger la infraestructura vial y productiva del área.

Turismo

El proyecto prevé la readecuación del Canal Santa Flora, en un tramo de aproximadamente 14,5 kilómetros, mediante la corrección de pendientes y la construcción de saltos en gaviones para reducir la erosión.

También se readecuarán las alcantarillas y cunetas del camino S257, que une Río Cuarto con Santa Flora, a fin de optimizar la evacuación de los caudales hacia el canal principal.

Además, se proyecta la construcción de dos lagunas de retardo que permitirán regular los excedentes generados en los sectores urbanos de Río Cuarto y Santa Catalina, y la nueva traza del camino T54-09, que reemplazará al actual recorrido afectado por erosiones. En paralelo, se realizará el alteo y rectificación del camino T54-19, garantizando su transitabilidad aún en días de lluvias.

Epec

En total, se presentaron cinco ofertas que ahora comenzarán a ser analizadas:

-ANKA-LOO CONSTRUCCIONES S.R.L.

-CAMERANESI OSCAR RENÉ.

-JOSÉ CHEDIACK S.A.I.C.

-PORAMBA CONSORCIO DE COOPERACIÓN.

-RGV CONSORCIO DE CCOPERACIÓN.

Mackentor

Al respecto, el intendente De Rivas dijo que “la obra es absolutamente necesaria para el mejoramiento de la calidad de vida de los lugares. El Gobernador ha tomado la decisión de resolver estos problemas. Son obras que muchas veces no se ven, pero son realmente necesarias”.

Por su parte, Castelló sostuvo que “es una obra que se va a realizar con financiamiento de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento. Hay 5 oferentes que ahora serán analizados por una comisión de evaluación”.

Telecom

A su turno, Mugnaini recordó que ya se inició el alteo y enarenado del camino hasta Salta Flora y ahora se da un paso más al avanzar con la parte hidráulica de los trabajos. “Es una muy esperada para los barrios del sur de la ciudad y todo el paraje Santa Flora”, completó el funcionario provincial.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

La Justicia ordenó al PAMI garantizar la cobertura del 100% de 170 medicamentos esenciales, a sus afiliados de todo el país

El juez federal N°2 de Mendoza, Pablo Oscar Quirós, hizo lugar este jueves a una medida cautelar solicitada por la Asamblea Permanente por los...

Hace 4 días

Noticias

Crisis interna: El canciller Werthein renunció cuatro día antes de las elecciones

El canciller Gerardo Werthein le presentó este miércoles su renuncia al presidente Javier Milei, quien designará a su sucesor tras las elecciones legislativas del...

Hace 6 días

Noticias

Criptogate: Identifican una billetera clave vinculada a Davis y piden detener a Novelli y Terrones Godoy por la causa Libra

La causa $LIBRA sumó un giro clave. Gracias a un pedido de información de la Comisión LIBRA del Congreso, los querellantes lograron identificar una...

Hace 6 días

Noticias

Juan Schiaretti: “Este plan económico ya fracasó y el presidente Milei debe tener la humildad de reconocerlo”

El candidato a diputado nacional y ex gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti (Provincias Unidas), dijo este jueves, en el acto de cierre de...

Hace 4 días