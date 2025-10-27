Río Cuarto: Abrieron los sobres de la licitación de la obra hidráulica de la Cuenca Sur

El intendente Guillermo De Rivas participó de la apertura de sobres dentro del proceso de licitación por la obra que mejorará el sistema hidráulico de la Cuenca Sur de la ciudad hacia el paraje Santa Flora. El acto se desarrolló en el Centro Cívico y contó con la presencia del Secretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Edgard Castelló, el Director General de Infraestructura Rural, Franco Mugnaini, y el director del Centro Cívico, Julián Oberti, entre otras autoridades.

Cabe decir que el proyecto tiene como objetivo mitigar el riesgo hídrico en zonas rurales y periurbanas afectadas por eventos de lluvias intensas, especialmente en los sectores vinculados al Canal Santa Flora y su vinculación al arroyo Santa Catalina.

En ese marco, se invertirán $11.809.033.160 para desarrollar intervenciones estratégicas orientadas a ordenar el escurrimiento de excedentes pluviales, mejorar la transitabilidad de caminos rurales y proteger la infraestructura vial y productiva del área.

El proyecto prevé la readecuación del Canal Santa Flora, en un tramo de aproximadamente 14,5 kilómetros, mediante la corrección de pendientes y la construcción de saltos en gaviones para reducir la erosión.

También se readecuarán las alcantarillas y cunetas del camino S257, que une Río Cuarto con Santa Flora, a fin de optimizar la evacuación de los caudales hacia el canal principal.

Además, se proyecta la construcción de dos lagunas de retardo que permitirán regular los excedentes generados en los sectores urbanos de Río Cuarto y Santa Catalina, y la nueva traza del camino T54-09, que reemplazará al actual recorrido afectado por erosiones. En paralelo, se realizará el alteo y rectificación del camino T54-19, garantizando su transitabilidad aún en días de lluvias.

En total, se presentaron cinco ofertas que ahora comenzarán a ser analizadas:

-ANKA-LOO CONSTRUCCIONES S.R.L.

-CAMERANESI OSCAR RENÉ.

-JOSÉ CHEDIACK S.A.I.C.

-PORAMBA CONSORCIO DE COOPERACIÓN.

-RGV CONSORCIO DE CCOPERACIÓN.

Al respecto, el intendente De Rivas dijo que “la obra es absolutamente necesaria para el mejoramiento de la calidad de vida de los lugares. El Gobernador ha tomado la decisión de resolver estos problemas. Son obras que muchas veces no se ven, pero son realmente necesarias”.

Por su parte, Castelló sostuvo que “es una obra que se va a realizar con financiamiento de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento. Hay 5 oferentes que ahora serán analizados por una comisión de evaluación”.

A su turno, Mugnaini recordó que ya se inició el alteo y enarenado del camino hasta Salta Flora y ahora se da un paso más al avanzar con la parte hidráulica de los trabajos. “Es una muy esperada para los barrios del sur de la ciudad y todo el paraje Santa Flora”, completó el funcionario provincial.

