Río Ceballos: Después de 8 años se alcanzó la “cota de vertedero” y abrieron una válvula del dique La Quebrada

El embalse del dique La Quebrada, situado en la región de Sierras Chicas, alcanzó en las últimas horas la cota de vertedero como consecuencia de las intensas lluvias registradas en la zona. Ante esta situación, se realizó la apertura de una válvula con caudal mínimo, informaron desde la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI).

“Se trata de un hecho significativo, ya que es la primera vez en aproximadamente ocho años que se utiliza esta válvula, debido al prolongado déficit hídrico que afectó al embalse en temporadas anteriores”, explicó el organismo a través de un informe de prensa.

El presidente de la APRHI, Guillermo Vilchez, supervisó las tareas y explicó que “nos encontramos en el dique La Quebrada realizando la apertura de una de las válvulas para que junto con el vertedero y lo que produce la planta potabilizadora, bajar el nivel del embalse y generar un equilibrio entre el caudal que ingresa por los ríos y el que es posible erogar”.

En ese sentido, señaló que la maniobra responde a que el embalse llegó a cota de vertedero y a la previsión de nuevas precipitaciones. “El objetivo es manejar el sistema de manera controlada y tratar de contener el mayor volumen posible para terminar la temporada con un nivel apto para la potabilización durante todo el año”, indicó.

Vilchez remarcó además la importancia de contar con este tipo de infraestructura en una región semiárida como Córdoba: “Si no tuviéramos fuentes de agua y sistemas de almacenamiento, sería muy difícil desarrollar las actividades a lo largo del año. Por eso es clave mantener y controlar las presas, medir las cuencas, monitorear los ríos y la calidad del agua de forma permanente”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.