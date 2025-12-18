Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Revés para el Gobierno: La oposición salvó de la derogación a la Emergencia en Discapacidad y a la Ley de Financiamiento Universitario

Publicado

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. (Foto: Eliana Obregón / Télam / Archivo).

Luego de aprobar en general el proyecto de Presupuesto 2026, el oficialismo sufrió un traspié al no poder sostener el polémico artículo 75 mediante el cual el Gobierno buscaba derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.

Estas leyes habían sido aprobadas en el Congreso por una holgada mayoría y tras ser vetadas por el presidente Javier Milei, la oposición logró restituirlas a través de la insistencia con dos terceras partes de los votos de ambas cámaras. La caída del título 11, que apenas logró 117 votos positivos contra 123 negativos y dos abstenciones, fue celebrada con euforia por toda la oposición.

Turismo

El artículo 75 había sido incluido por la ventana y a último momento por el oficialismo, lo que desató una enorme polémica.

También se cayó del proyecto la restricción del régimen de zona fría y la eliminación de la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares, como pretendía el Gobierno.

Epec

El proyecto incorporaba, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos.

Pero como esta modificación se incorporó en el capítulo 11, que fue votado negativamente en particular, quedó sin efecto.

Mackentor

La controversia se desencadenó porque el oficialismo incorporó todas estas medidas en el capítulo 11, para condicionar a distintas fuerzas políticas a acompañar todo un paquete de medidas, sin poder pronunciarse a favor o en contra de ellas de manera diferenciada.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Gobernadores del PJ denunciaron el desfinanciamiento de las provincias y reclamaron obra pública

Gobernadores del Partido Justicialista reclamaron la recuperación de un “federalismo inclusivo” y advirtieron sobre el creciente desfinanciamiento de las provincias, en un documento conjunto...

Hace 3 días

Noticias

Modesto acto en Córdoba: Milei afirmó que “los resultados obtenidos permiten avanzar hacia una nueva etapa de transformaciones profundas”

El presidente Javier Milei encabezó junto a su hermana Karina Milei, una modesta caravana-acto en el barrio de Nueva Córdoba, en la Capital Provincial....

13 diciembre, 2025

Noticias

Córdoba: Tres detenidos por venta de cocaína en el noroeste de la ciudad

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a dos mujeres y un hombre, acusados de comercializar cocaína en la zona noroeste de la ciudad. Con...

12 diciembre, 2025

Noticias

El gobierno habilita una devaluación del peso frente al dólar con la actualización del esquema de las bandas cambiarias

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que las bandas de flotación del dólar se actualizarán en base a la inflación a...

Hace 4 días