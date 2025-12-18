Revés para el Gobierno: La oposición salvó de la derogación a la Emergencia en Discapacidad y a la Ley de Financiamiento Universitario

Estas leyes habían sido aprobadas en el Congreso por una holgada mayoría y tras ser vetadas por el presidente Javier Milei, la oposición logró restituirlas a través de la insistencia con dos terceras partes de los votos de ambas cámaras. La caída del título 11, que apenas logró 117 votos positivos contra 123 negativos y dos abstenciones, fue celebrada con euforia por toda la oposición.
El artículo 75 había sido incluido por la ventana y a último momento por el oficialismo, lo que desató una enorme polémica.
También se cayó del proyecto la restricción del régimen de zona fría y la eliminación de la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares, como pretendía el Gobierno.
El proyecto incorporaba, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos.
Pero como esta modificación se incorporó en el capítulo 11, que fue votado negativamente en particular, quedó sin efecto.
La controversia se desencadenó porque el oficialismo incorporó todas estas medidas en el capítulo 11, para condicionar a distintas fuerzas políticas a acompañar todo un paquete de medidas, sin poder pronunciarse a favor o en contra de ellas de manera diferenciada.
