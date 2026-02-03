Reunión con Adorni y Santilli en Casa Rosada: Ziliotto reclamó por la deuda de Nación y rechazó la reforma laboral

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió este martes al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien rechazó la reforma laboral en la que trabaja el Gobierno y reiteró sus planteos por la deuda de Nación con la provincia que lidera. También solicitó la transferencia de 636 viviendas Procrear sin terminar para que la obra sea concluida por la Provincia.

Al término del intercambio, que duró poco más de una hora, el gobernador peronista pidió un proyecto de reforma laboral que “beneficie a todos” y propuso ampliar el debate por el articulado diseñado por los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Luis Caputo (Economía).

“Una reforma laboral es algo que tiene que beneficiar a todos y que se debata sin que participen o hayan participado inicialmente de la redacción tanto los trabajadores como las pymes, le da un marco de sectorialidad que no se condice”, arremetió desde el Patio de Palmeras.

Y en la misma línea, agregó: “Se lo planteé recién en la reunión a Adorni y (Diego) Santilli, que habría que ampliar el debate, buscar qué aporten los trabajadores, la CGT lo ha planteado, yo estuve reunido con CAME también, el sector de las pymes tampoco ha sido consultado”.

“Son reformas que son necesarias, pero necesitan la participación de todos los actores, si no va a ser una ley que no va a tener consensos. Siempre hay que plantear que la generación de trabajo no pasa por la modificación de una ley, tiene que ver con las relaciones laborales y la economía. Esto no soluciona absolutamente nada, menos como está y creo que ese debate tiene que incluir a mayor cantidad de actores”, amplió.

Como en cada oportunidad, reiteró sus reclamos por la deuda que contrajo la Nación con la provincia que ubica en 400.000 millones correspondientes a los envíos que debe realizar a la Caja de Jubilaciones de la Provincia. La Pampa, al igual que otras 13 jurisdicciones, no transfirió sus cajas jubilatorias a la Nación y no percibe pagos mensuales actualizados por parte de la ANSES.

En el marco del esquema de cancelación de deuda de Nación con las provincias, Ziliotto señaló que se solicitó la “transferencia de una operatoria de 636 viviendas Procrear que la Provincia de La Pampa está dispuesta a terminar y adjudicar y administrar”, y señaló que “desde el Gobierno nacional hubo un compromiso para seguir avanzando en ese sentido. Esperamos tener una buena noticia dentro de poco”, agregó.

Ziliotto también señaló a la prensa que uno de los ejes fue la obra pública y la necesidad de que Nación cumpla con la asignación específica del impuesto a los combustibles. “El Gobierno nacional sigue cobrando el impuesto a los combustibles, que debería ser invertido íntegramente en rutas”, afirmó, y remarcó el impacto directo de esa decisión en el mantenimiento de la infraestructura vial.

En ese marco, el Gobernador insistió con una propuesta presentada por La Pampa en enero de 2025 para avanzar en un esquema de trabajo conjunto que permita transferir 600 kilómetros de rutas nacionales a la órbita provincial. “Planteamos un esquema de aporte conjunto para integrar un corredor vial de 1.400 kilómetros, de los cuales 600 son de jurisdicción nacional, con el objetivo de mejorar la calidad de la infraestructura”, explicó. La iniciativa contempla recursos nacionales provenientes del impuesto a los combustibles y aportes provinciales, bajo un sistema de administración diferenciada.

Ziliotto subrayó que la Provincia ya cuenta con un proyecto técnico para asumir esa tarea y que el objetivo central es “dar respuestas concretas a la gente, tanto en materia de rutas como de viviendas”, dos demandas que consideró prioritarias para el desarrollo y la seguridad vial.

Por último, el gobernador pampeano se refirió a la situación de los incendios rurales, especialmente en el oeste provincial. Indicó que se planteó la necesidad de asistencia nacional para compensar los daños en infraestructura productiva, como alambrados y pérdida de animales. “La ayuda debe estar destinada a reconstruir lo antes posible el capital de trabajo del sector productivo afectado”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

