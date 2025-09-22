Retenciones y ayuda de EE.UU.: Keegan dijo que “el gobierno está desesperado” y que son medidas “improvisadas”

El candidato a diputado nacional por Acción para el Cambio (APEC), Alfredo Keegan, dijo este lunes que “el pedido de préstamo a EE.UU. y la suspensión de las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre vienen a demostrar la desesperación y la improvisación del gobierno ante la falta de dólares” y planteó que “el único objetivo del gobierno es llegar al 26 de octubre”.

Cabe recordar que el gobierno nacional dispuso este lunes eliminar las retenciones a los granos, carnes y derivados hasta el 31 de octubre de este año, en un intento por acelerar liquidaciones de dólares para intentar atenuar el deterioro de las reservas de divisas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) frente a las turbulencias cambiarias. También, el Tesoro de EE.UU. anunció que apoyaría al presidente Javier Milei.

Keegan señaló, en ese sentido, que “se trata de medidas intempestivas y desesperadas que evidencian la gravedad de la crisis y el oportunismo electoral de un gobierno cuyo único objetivo es llegar al 26 de octubre”.

Puntualmente, sobre la prometida asistencia del Tesoro de los Estados Unidos a la Argentina, Keegan pidió que se aclaren cuáles son las cláusulas del anunciado “apoyo incondicional” a nuestro país.

Remarcó luego que “es una contradicción enorme vetar leyes en aras del mentado equilibrio fiscal y al mismo tiempo eliminar retenciones”.

Por último, aseguró que “es hora de dejar de buscar soluciones intempestivas que terminan endeudando al país y propiciando la fuga de capitales. La única salida real y sostenible en el tiempo es la aplicación de un plan de desarrollo que reactive la economía y genere los recursos necesarios para los 50 millones de argentinos”.

