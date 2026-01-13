Residía en Francia y estaba de visita: Quién era el joven que murió en el meteotsunami de Santa Clara del Mar

Conéctate con nosotros

Yair Amir Mano Núñez, el joven de 29 años que falleció este lunes en Santa Clara de Mar. (Foto: Gentileza).

El fenómeno meteorológico extremo que sorprendió este lunes a la costa de Santa Clara del Mar, en el partido de Mar Chiquita, se cobró la vida de un joven de 29 años, identificado como Yair Amir Mano Núñez. El muchacho había viajado a Mar del Plata, de donde era oriundo, para reencontrarse con su familia ya que vivía en Francia, donde trabajaba como jinete de caballos.

Según los primeros reportes, el joven se encontraba en la zona de escolleras acompañado por su novia, de nacionalidad francesa, y dos amigos, indicaron en C5N.

Núñez, quien según allegados no sabía nadar, estaba pescando cuando fue sorprendido por el fenómeno conocido como meteotsunami: una variación brusca de la presión atmosférica que genera una “súper ola” o crecida repentina del nivel del mar.

El impacto del agua fue de tal magnitud que lo arrojó violentamente desde la estructura de piedra hacia el mar. El golpe contra las rocas resultó fatal; a pesar de la llegada de los servicios de emergencia y los intentos de asistencia, el joven perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el impacto.

Mano Núñez llevaba ocho años radicado en Europa, donde se desempeñaba profesionalmente como jinete de caballos. La víctima había regresado a la Argentina apenas unos días antes del trágico episodio para reencontrarse con sus seres queridos en lo que debía ser un viaje de descanso y afecto junto a su pareja.

Las autoridades de Defensa Civil y expertos en climatología analizan el suceso, que describieron como un evento atípico de gran potencia.

Estos meteotsunamis, a diferencia de los tsunamis sísmicos, son provocados por tormentas o frentes de aire muy fuertes que empujan el agua hacia la costa de manera veloz y destructiva.

La causa quedó bajo investigación judicial para terminar de reconstruir la mecánica del accidente, mientras la comunidad de Santa Clara y Mar del Plata permanece conmocionada por la fatalidad del evento.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

