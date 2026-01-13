Residía en Francia y estaba de visita: Quién era el joven que murió en el meteotsunami de Santa Clara del Mar

VER Olas gigantes en Santa Clara del Mar dejaron, al menos, un muerto y 35 heridos.
Núñez, quien según allegados no sabía nadar, estaba pescando cuando fue sorprendido por el fenómeno conocido como meteotsunami: una variación brusca de la presión atmosférica que genera una “súper ola” o crecida repentina del nivel del mar.
El impacto del agua fue de tal magnitud que lo arrojó violentamente desde la estructura de piedra hacia el mar. El golpe contra las rocas resultó fatal; a pesar de la llegada de los servicios de emergencia y los intentos de asistencia, el joven perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el impacto.
Mano Núñez llevaba ocho años radicado en Europa, donde se desempeñaba profesionalmente como jinete de caballos. La víctima había regresado a la Argentina apenas unos días antes del trágico episodio para reencontrarse con sus seres queridos en lo que debía ser un viaje de descanso y afecto junto a su pareja.
Las autoridades de Defensa Civil y expertos en climatología analizan el suceso, que describieron como un evento atípico de gran potencia.
Estos meteotsunamis, a diferencia de los tsunamis sísmicos, son provocados por tormentas o frentes de aire muy fuertes que empujan el agua hacia la costa de manera veloz y destructiva.
La causa quedó bajo investigación judicial para terminar de reconstruir la mecánica del accidente, mientras la comunidad de Santa Clara y Mar del Plata permanece conmocionada por la fatalidad del evento.
