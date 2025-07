Repudio unánime de la oposición a los ataques homofóbicos de libertarios contra el diputado Paulón

Todos los bloques políticos de la oposición en la Cámara de Diputados, a excepción de la ultraderechista La Libertad Avanza (LLA), expresaron su contundente rechazo a los ataques discursivos sufridos por el diputado nacional Esteban Paulón (Partido Socialista – Encuentro Federal) en el programa “La Misa”, emitido por el streaming libertario Carajo, afín al Gobierno nacional.

Las agresiones, cargadas de homofobia y discurso de odio, incluyeron falsas acusaciones que vinculan la orientación sexual del legislador con el “aberrante” delito de pedofilia y comentarios estigmatizantes sobre el SIDA, dirigidos no solo contra Paulón, sino también contra el colectivo LGBTQIA+.

El proyecto de repudio, encabezado por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), contó con el respaldo de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Frente de Izquierda, Por Santa Cruz, Unión Cívica Radical y Pro, con firmas destacadas como las de Silvia Lospennato y Álvaro González. El texto exige “exhortar a todas las fuerzas políticas y autoridades institucionales a rechazar de forma categórica este tipo de expresiones, que atentan contra la convivencia democrática, los principios de igualdad y dignidad humana, la libertad individual y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”.

El episodio ocurrió el pasado 2 de julio, cuando en el programa “La Misa” que conduce el Gordo Dan (Daniel Parisini) se atacó el discurso de Paulón en el recinto y se validaron afirmaciones discriminatorias, como haberle deseado el SIDA al legislador. Estas expresiones fueron calificadas como un “ataque a los valores democráticos” por el propio Paulón, quien agradeció en la red social X el apoyo de sus colegas: “Quiero expresar mi enorme agradecimiento y abrazo a las y los colegas que desde todos los bloques (menos LLA) se solidarizaron ante los ataques recibidos. Ni odio, ni miedo. Democracia y libertad”.

Ferraro, por su parte, denunció la gravedad de lo sucedido: “NO ES GRACIOSO. ES PELIGROSO. En un programa del stream favorito del presidente se volvió a vincular la homosexualidad con la pedofilia. Se le puso nombre y apellido, y se hizo con total impunidad, amparado por el poder político y la banalización del odio”. El legislador advirtió que estas acciones buscan “estigmatizar, sembrar miedo y reforzar prejuicios tan antiguos como violentos”. “No es humor. No es provocación. No es libertad de expresión. Es discurso de odio. Y merece un repudio absoluto. No todo vale”, sentenció.

Paulón anunció que iniciará acciones legales contra un participante habitual de Carajo y, en un mensaje en redes, afirmó: “Hasta acá llegué. Basta de odio”. Su comprovinciana Mónica Fein (Encuentro Federal) también repudió las agresiones: “La homofobia no es libertad de expresión, es violencia. No vamos a naturalizar el odio. Vamos a seguir defendiendo la igualdad, el respeto y los derechos conquistados”.

El bloque Encuentro Federal, presidido por Miguel Pichetto, emitió un comunicado en el que calificó a los responsables como “sicarios digitales del Gobierno” y reafirmó su apoyo a Paulón: “No vamos a naturalizar la violencia, ni a callarnos frente al odio. Esteban trabaja todos los días por la igualdad y el respeto por la diversidad, y cuenta y contará con todo nuestro apoyo”. Además, respaldaron las acciones judiciales que el diputado decida emprender.

Diputados de diversos espacios se sumaron al repudio. Julio Cobos (UCR) señaló que “el discurso oficial siembra odio y lo propaga y en algún momento ni ellos van a poder controlarlo”. Por su parte, Cecilia Moreau (Unión por la Patria) destacó: “La sociedad argentina es diversa, solidaria e inclusiva. Aunque lo sigan intentando, el odio en Argentina no va a ser norma”.

