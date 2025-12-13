Repudio de gremios cordobeses: “La visita de Milei es un desatino y una burla al pueblo trabajador”

Medio centenar de gremios cordobeses repudiaron la visita del presidente ultraderechista Javier Milei a la provincia, en el marco del “Tour de la gratitud” con los votantes que lo apoyaron en los comicios legislativos de octubre de este año. “Es un desatino y una burla al pueblo trabajador, la visita en un marco festivo, en medio de las tensiones que trae la regresiva reforma laboral que impulsa el actual presidente”, dice el documento.

Los sindicatos se reunieron en el auditorio Luis Gagliano del Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF) en un encuentro convocado “ante la necesidad de consolidar la unidad del movimiento obrero de Córdoba”. En ese marco, resalta la información, “nos pronunciamos en contra de la ley de reforma laboral y definimos unánimemente realizar un documento en repudio a la visita del presidente a nuestra provincia. También se analizaron los pasos a seguir para replicar la marcha del próximo 18 de diciembre convocada por la CGT Nacional”.

Entre otras organizaciones, además del SiReLyF, participaron la UOCRA (Construcción), SMATA (Mecánicos), SEP (Empleados Públicos), AOITA (Transporte), SADOP (Docentes privados), los controladores aeronáuticos, taxistas, y el sindicato de los trabajadores del vidrio.

El documento gremial manifiesta el “más enérgico repudio a la visita del presidente Javier Milei a nuestra provincia” y plantea que “en un contexto de profunda crisis económica y social, donde crece la precarización, el desempleo, la pérdida del poder adquisitivo, el maltrato a los jubilados y el ajuste a la educación y la salud, expresamos nuestra oposición a la figura del Poder Ejecutivo Nacional”.

Luego, apunta que “es fundamental enfrentar este modelo que excluye a las personas, donde el trabajo pierde valor y pretende que la competitividad se sostenga a costa de los derechos y la dignidad de los argentinos”.

También dice que “este rumbo equívoco agudiza la miseria y priva a los habitantes de este gran país de un verdadero progreso que los dignifique”.

Agrega que “desde Córdoba, tierra de luchas y del Cordobazo no podemos permanecer en silencio ante un proyecto que busca desarmar el andamiaje de justicia social construido durante décadas. Por todo ello reafirmamos nuestra convicción de defender cada derecho conquistado, de resistir cualquier intento de regresión laboral y previsional, y continuar trabajando hacia el camino de la unidad del movimiento obrero de Córdoba”.

