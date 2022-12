Renault: Thyerry Charvet sucede a José Vicente de los Mozos como vicepresidente ejecutivo de Industria

El Grupo Renault anunció el nombramiento de Thierry Charvet, actualmente Vicepresidente Senior de Calidad, para el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de Industria y Calidad del Grupo a partir del 15 de enero de 2023.

Charvet se convertirá en miembro del Consejo de Administración del Grupo Renault (BOM) y reportará a Luca de Meo, CEO del Grupo Renault.

Thierry Charvet sucede a José Vicente de los Mozos quien, después de 43 años en el Grupo, ha decidido continuar sus proyectos personales en España.

En tanto, Josep Maria Recasens, actual SVP de Estrategia y Desarrollo de Negocio del Grupo Renault asume la gestión de los países de la Península Ibérica.

“Me gustaría agradecer a José Vicente su compromiso a lo largo de sus años con el Grupo. Su trayectoria en Renault y Nissan, en España y Francia, y su implicación diaria en el campo con sus equipos, son unánimemente reconocidas. Bajo su liderazgo, nuestro sistema industrial se ha convertido en un verdadero referente mundial, siempre a la vanguardia del sector. Nuestros sitios ReFactory y ElectriCity son buenos ejemplos. Recientemente, lanzamos el Metaverso Industrial del Grupo, una primicia mundial en la industria automotriz, que ya está inspirando a muchos otros actores de la industria. Hoy, José Vicente ha decidido cerrar este excepcional capítulo profesional. Quiero resaltar el gran ejemplo que es para los jóvenes, el del aprendiz convertido en director industrial, y le deseo muchos éxitos en sus nuevos proyectos. Tengo plena confianza en Thierry y Josep Maria para asumir el relevo en sus respectivos nuevos roles” dijo Luca de Meo, CEO del Grupo Renault.

Por su parte, José Vicente de los Mozos, expresó que “después de más de 43 años de carrera profesional dedicados a Renault Group he pensado que era el momento de dar un paso al lado y dejar la empresa el 15 de enero. Para una persona como yo que comenzó como aprendiz es un orgullo haber llegado hasta el Board of Management del grupo. Estaré siempre agradecido a Renault Group por todo lo que me ha dado y sé, que bajo la batuta de Luca de Meo y Jean Dominique Senard el Grupo va a posicionarse como una de las compañías referentes en innovación a nivel mundial incluidos todos los sectores de actividad”.

