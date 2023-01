Renault Summer Experience vuelve a Pinamar y suma un espacio exclusivo en Cariló

A su vez, desde el 2 de enero dispone de un espacio 4WD (Off Road) ubicado en el acceso a la Frontera (Pinamar Norte) en el parador Kota Beach donde se brindarán servicios especiales, test drive de su gama 4WD, travesías, eventos musicales, encuentros gastronómicos, actividades lifestyle, entre otras actividades dentro de una nutrida agenda.

Como novedad, Cariló será el centro de exhibición para los vehículos eléctricos de la marca que desembarcaran en el país en 2023. La gama Renault E-Tech conecta la innovación y la tecnología para un mundo más sustentable. Estarán presentes las grandes novedades eléctricas de la marca que lanzará el próximo año y que veremos próximamente en nuestro mercado a partir del segundo semestre:

Renault Kangoo E-Tech 100% eléctrico:

-La renovación del primer vehículo 100% eléctrico que la marca lanzó por primera vez en 2018 en el mercado argentino, en ese entonces presentado bajo el modelo Kangoo Z.E.

-Posee una capacidad de carga de hasta 800 kg.

-Cuenta con un motor de 90 kW [120 CV] que brinda una autonomía de hasta 300 km.

Renault Kwid E-Tech 100% eléctrico:

-El reconocido citycar de Renault regresa al mercado argentino con una renovada versión eléctrica.

-Cuenta con motor eléctrico de 48 kW [65 CV] y alcanza una velocidad máxima de 130 km/h.

-Su autonomía es de 292 kilómetros en el uso urbano.

Renault Megane E-Tech 100 % eléctrico:

-El vehículo insignia de Renault llega a la Argentina con un innovador diseño y la más alta tecnología.

-Equipado con un motor que rinde 160 kW [220 CV] y con autonomía de hasta 450 km.

-Permite la carga rápida DC que podrá cargar hasta 100 kms de autonomía en tan sólo ocho minutos.

ACTIVACIONES VERANO 2023

CARILO (Hasta el 28/02 de 18:00 hs a 00:00 hs)

Renault llega con un imponente stand ubicado en Cerezo entre Boyero y Calandria, en el corazón del centro comercial de Cariló. Será el desembarco exclusivo para la avant premiere de los nuevos vehículos eléctricos de Renault que llegarán a la Argentina el próximo año. Aquí también Se podrá adquirir merchandising oficial THE ORIGINALS, y pick up point de compras online a través de la Tienda Oficial de merchandising. Un espacio interactivo disponible para conocer las diferentes unidades de negocio de Renault: Renault Care Service (Accesorios, Merchandising y Repuestos), Plan Rombo, Mobilize Financial Services. Además, habrá un “kids corner”, un espacio lúdico y de sensibilización con RASTI, para armar los modelos de las réplicas Alaskan y Torino, con códigos QR para que puedan descargar las instrucciones de armado y acceder a la landing de cada modelo.

Parador KOTA BEACH (Hasta el 21/02 de 11:00 hs a 15:00 hs con turno previo para test drives)

Renault llega por primera vez al parador ubicado en la Frontera, con un gran despliegue de exhibición de sus vehículos de la gama 4WD: Alaskan, Oroch y Duster. Quienes visiten el point 4WD podrán realizar test drive en distintos terrenos y circuitos programados, y vivir toda la experiencia off road de la marca. El punto de encuentro del verano de Renault para todas las experiencias que la marca le acercará a sus clientes: shows musicales, degustaciones gastronómicas y actividades deportivas y lifestyle, como clases de yoga y surf. Habrá Descuentos y beneficios exclusivos para clientes My Renault (10% en gastronomía, 15% en servicio de playa, entre otros).

RENAULT CARE SERVICE Point (Hasta el 31/01 de 11:00 hs. a 15:00 hs. SIN turno previo)

Ubicado al ingreso de la Frontera – Av Libertador y acceso a la Frontera. Tanto para clientes Renault, como también para todo aquel que se acerque al check point, aquí se podrá realizar un chequeo gratuito de calibración de neumáticos al ingresar o salir de la zona de “La Frontera”. Además, los clientes Renault podrán realizar asistencia de mecánica ligera y el chequeo de los 25 puntos de control de su vehículo en el Renault Minuto Móvil.

Programa de Fidelización My Renault

A través del nuevo programa de fidelización accederán a beneficios únicos para redimirlos incluso durante las vacaciones en la costa atlántica. Además, accederán a un programa de actividades especialmente para ellos:

-Clases de Surf

-Clases de Sandboard

-Cabalgatas

-Artículos autdoor

-Alquiler de tabla de sandboard

-Gastronomía

-Entretenimiento

-Tiempo Libre

Para sumarse y formar parte del universo de beneficos de “My Renault” los clientes de la marca y ahorristas de Plan Rombo deberán suscribirse al programa ingresando a la web de My Renault.

Como cada año, un completo Line up Renault acompañado de actividades en cada espacio, actividades inmersivas, shows de música en vivo con diferentes artistas y activaciones gastronómicas para deleitar paladares. Además, una completa agenda de rutinas deportivas y bicicleteadas, travesías en lugares únicos para coronar la propuesta de Renault Summer.

Para más información, ingresar a Renault Summer para conocer la agenda de actividades y/o agendar test drives.

