Reglamentación de los cambios previsionales: Los gremios estatales no fueron recibidos por el gobierno provincial

Los gremios estatales no fueron recibidos este lunes por las autoridades del gobierno provincial. En un comunicado de prensa dado a conocer luego del intento de reunirse con representantes oficiales en el centro cívico, en Córdoba Capital, los secretarios generales de los sindicatos del sector públicos exigieron “respuestas a las autoridades ante el anuncio, difundido a través de los medios de prensa, de la reglamentación de la ley sobre el aumento de los aportes a la Caja y al APROSS, desconociendo la mesa de diálogo propuesta desde el mismo Gobierno”.

También exhortaron al gobernador Martín Llaryora a recibir a los trabajdors “antes de publicar la reglamentación y puesta en vigencia de la nueva ley previsional. Al mismo tiempo, ratificamos el rechazo de los gremios estatales a soportar más ajustes para activos y jubilados, motivo por el cual nos venimos movilizando”.

En esa línea, advierten que “en caso de que sea necesario, los sindicatos profundizaremos las medidas de fuerza y no descartamos realizar acciones judiciales”.

En el documento dado a conocer a la prensa, expresan que “no solo no fuimos recibidos por las autoridades, sino que además el Gobierno pretende avanzar en la implementación del aumento de los aportes a espaldas de los sindicatos, incumpliendo el compromiso público de no aplicar cambios en el proyecto de ley y de reunirse con todos los gremios para trabajar en su reglamentación”.

Cabe recordar que los cambios previsionales, que incluyen un fuerte incremento de aportes, fueron aprobados por la Legislatura provincial la semana pasada.

VER Córdoba: El oficialismo declaró la emergencia del sistema previsional y aprobó una serie de controvertidos cambios.

El texto lleva la firma del Sindicato de Empleados Públicos (SEP); SELC (Legislativos); UEPC (Docentes); ACEC (Casinos); SUOEM (Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales); Gráficos; ADEME; Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF); Luz y Fuerza de Córdoba; Luz y Fuerza de Río Cuarto; SIVIALCO (Viales); Músicos; UPS (Unión del Personal Superior); Judiciales; Federación de Municipales; AMET (Educación Técnica); APSE; Asociación Bancaria (Córdoba); Asociación Bancaria (Río Cuarto); Asociación Bancaria (Villa María); Asociación Bancaria (Marcos Juárez); y SADOP (Docentes privados).

Más adelante, agregan que “en este marco, los gremios estatales mantenemos el estado de alerta y movilización y ratificamos el reclamo al Gobierno de que cumpla con el compromiso asumido con las y los trabajadores.

Finalmente, reitera, el “acompañamiento a la solicitud del cumplimiento por parte de ANSES y el Gobierno Nacional de enviar los fondos que por ley debe a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba”.

MUNICIPALES

Por su parte, el SUOEM afirmó que “la reglamentación avanzó sin consenso, sin debate y sin transparencia, confirmando que el anuncio de diálogo fue solo una puesta en escena. Lo advertimos con claridad: no se puede reglamentar una ley que recorta derechos previsionales de espaldas a las y los trabajadores”.

Por último, el gremio señala que “no se puede hablar de diálogo mientras se cierran puertas. No se puede pedir paz social mientras se incumplen compromisos públicos” y advierte que “si el diálogo no existe en los despachos, existirá en las calles”.

