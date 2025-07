Región Centro: Con las retenciones y los reclamos al gobierno nacional de fondo, Llaryora, Pullaro y Frigerio se reúnen en Córdoba

El gobernador Martín Llaryora (Hacemos Unidos por Córdoba) recibirá este jueves en el Centro Cívico del Bicentenario a sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (UCR), y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio (Pro), en una nueva junta de Gobernadores de la Región Centro. El encuentro pondrá en escena la agenda común de la región que agrupa a las tres provincias y servirá para amplificar la posición de los distritos contra las retenciones a la producción agropecuaria y el impulso al reparto de los ATN y el Impuesto a los Combustibles, leyes aprobadas recientemente en el Senado de la Nación que el Ejecutivo nacional intenta desactivar. El acto central tendrá lugar a las 12 horas en el Salón Auditorio del Centro Cívico provincial.

Tanto Llaryora como Pullaro forman parte del lote de gobernadores que manifiestan posturas opositoras respecto de la Administración Nacional del libertario Javier Milei (obra pública, Vialidad Nacional, retiro de subsidios al transporte, etc.), pero que también dan gobernabilidad y soporte político en el Congreso a leyes clave para el Ejecutivo. En cambio, Frigerio es un aliado de la gestión mileista y conformará en Entre Ríos listas conjuntas con la formación ultraderechista.

Frigerio viene de reunirse con Guillermo Francos, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, responsable del diálogo económico con los distritos. Además de Frigerio, el gobierno nacional realizó reuniones con otros jefes provinciales aliados, como Raúl Jalil (Catamarca), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco). Este jueves, en tanto, será el turno del jujeño Carlos Sadir. El objetivo del gobierno central con estas rondas es desinflar las iniciativas presentadas por las 24 jurisdicciones en el Congreso (ATN y combustibles), que ya obtuvieron media sanción en el Senado. En ese sentido, la aparición o no de este tema en las declaraciones y resoluciones del encuentro regional será un termómetro de los posicionamientos de los tres gobernadores y hasta donde pueden llegar las políticas conjuntas.

Una muestra del perfil de la relación entre Milei y Llaryora se observó este martes, cuando el gobernador cordobés fue a recibir al aeropuerto Ambrosio Tarabella al presidente, que visitaba la Provincia para un encuentro de la tribu ultraderechista que se desarrolló en el Quórum Hotel. No hubo dialogo ni ningún gesto del libertario salvo el saludo protocolar. Hasta el momento, el primer mandatario local eligió el silencio y no hizo declaraciones públicas, pese a que tanto Milei como los distintos expositores “bardearon” a opositores y al sistema político en general, en incluso el abogado Nicolás Márquez calificó a la relación con los gobernadores como parte de “una guerra” y llamó a no negociar con ellos. A ello, hay que sumarle que una periodista de Página/12 que cubría el acto fue expulsada de la reunión y se le impidió el ingreso.

Según el comunicado oficial, el mandatario cordobés, en su calidad de presidente Pro Tempore de la Región Centro, encabezará este nuevo cónclave donde se pondrá en marcha la Agencia Regional de Evaluación Educativa de la Región Centro, a cargo de las carteras educativas de las tres provincias.

A su vez se avanzará en implementar, en el marco de las Unidades de Gestión de las Jefaturas Departamentales Limítrofes, la conformación de la “Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad de Región Centro”, focalizando su acción inicial en las localidades de San Francisco (Córdoba), Frontera y Josefina (Santa Fe).

Entre otras acciones, se prevé ratificar la carta de intención firmada por Mesa Ejecutiva y Codesul; se creará la Red de Agencias de Desarrollo Económico Local; y reconocer los 20 años de trayectoria de los Foros de la Sociedad Civil de Región Centro.

También se espera la declaración del evento anual de los Jóvenes Rurales y la priorización en el intercambio de proveedores de la Región Centro.

