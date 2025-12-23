Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Reforma previsional: Llaryora dijo que las medidas sirven para aliviar el déficit, del que responsabilizó a la Nación

Publicado

El gobernador Martín Llaryora al anunciar la reforma previsional. (Foto: Imagen de TV).

El gobernador Martín Llaryora justificó los cambios previsionales que puso en marcha la administración provincial en la necesidad de “solventar el déficit” de la Caja de Jubilaciones y responsabilizó de esa situación al gobierno nacional. En esa línea, dijo que “mientras eso no sucede, nuestra obligación es buscar soluciones alternativas con un criterio de equidad distributiva para solventar parte de ese déficit”. También recordó el reclamo judicial que lleva adelante la Provincia contra la Nación ante la Corte Suprema de Justicia.

Llaryora aseguró en un mensaje grabado que “el problema estructural del déficit de la caja de jubilaciones se arrastra desde hace muchos, pero muchos años. Se repite de manera sostenida, incluso desde gestiones anteriores de distintos signos políticos” y agregó que “también saben que parte de ese déficit es solventado con el gran esfuerzo que hacen todos los cordobeses a través del pago de sus impuestos. Es cierto también que la mayor parte de este problema se resolvería si la Nación le paga a Córdoba lo que le debe desde hace muchísimo tiempo. Por eso seguimos reclamando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Turismo

Más adelante, apuntó que “mientras eso no sucede, nuestra obligación es buscar soluciones alternativas con un criterio de equidad distributiva para solventar parte de ese déficit. Fundamentalmente para que los jubilados provinciales puedan mantener ingresos mejores que los nacionales. Y entendiendo que no pueden ser siempre todos los cordobeses los que deban seguir aportando con sus impuestos el sostenimiento de la caja de jubilación”.

Epec

Siguió diciendo que “eso también es injusto. Es por ello que a través de la aplicación de la Ley de Equidad Jubilatoria empezaremos a transitar el camino para darle solución a dos reclamos históricos de los jubilados provinciales. Primero, recuperar progresivamente hasta llegar al 82%, comenzando por supuesto en una primera etapa por las jubilaciones más bajas del sistema. Y segundo, atenuando los efectos del descuento del artículo 58, excluyendo en esta etapa casi al 50% de los incluidos en el mismo. Para esto, los activos y pasivos con mejores remuneraciones harán un esfuerzo mayor. Ya que vamos a aplicar una tabla de aportes progresivos entre los activos y jubilados que más ganan”.

Mackentor

También indicó que “para que esa medida tenga el menor impacto económico posible, esos descuentos se aplicarán a cuenta de futuros aumentos. De esta manera, a partir de los haberes de este mes, todos los jubilados que percibieron un haber igual o inferior a 1.300.000 pesos en noviembre tendrán una mejora sustancial en cada uno de sus ingresos. Con estas dos medidas, aproximadamente el 50% de los jubilados que tiene la caja provincial tendrán mejoras concretas en cada uno de sus haberes en la liquidación del mes de diciembre”.

Telecom

Finalmente destacó “el esfuerzo que van a hacer los que tendrán que aportar un poco más. Entendiendo también que son beneficiarios directos de esta medida, porque permitirán con su esfuerzo sostener un sistema jubilatorio que es mucho mejor, como ustedes saben, que el sistema jubilatorio nacional”.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Beltrán Corvalán: “La deuda de la Caja de Jubilaciones no es la que informa el Gobierno”

El presidente Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, Beltrán Corvalán, denunció este miércoles que “la deuda de la Caja de Jubilaciones no...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Masiva marcha de trabajadores del sector público contra el aumento de los aportes jubilatorios

Una masiva marcha de trabajadores estatales contra el aumento de los aportes jubilatorios de los trabajadores del sector público, que impulsa el gobierno provincial...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Detuvieron a un taxista que hacía “delivery” de cocaína

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a un hombre de 38 años acusado de comercializar cocaína bajo la modalidad de delivery en la ciudad...

Hace 5 días

Noticias

El papelón del día: El diputado libertario Almirón elogió el proyecto de Presupuesto peronista creyendo que era el propio

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lisandro Almirón protagonizó este miércoles una situación insólita al elogiar un artículo del proyecto de Presupuesto...

Hace 6 días