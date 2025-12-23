Reforma previsional: Llaryora dijo que las medidas sirven para aliviar el déficit, del que responsabilizó a la Nación

El gobernador Martín Llaryora justificó los cambios previsionales que puso en marcha la administración provincial en la necesidad de “solventar el déficit” de la Caja de Jubilaciones y responsabilizó de esa situación al gobierno nacional. En esa línea, dijo que “mientras eso no sucede, nuestra obligación es buscar soluciones alternativas con un criterio de equidad distributiva para solventar parte de ese déficit”. También recordó el reclamo judicial que lleva adelante la Provincia contra la Nación ante la Corte Suprema de Justicia.

Llaryora aseguró en un mensaje grabado que “el problema estructural del déficit de la caja de jubilaciones se arrastra desde hace muchos, pero muchos años. Se repite de manera sostenida, incluso desde gestiones anteriores de distintos signos políticos” y agregó que “también saben que parte de ese déficit es solventado con el gran esfuerzo que hacen todos los cordobeses a través del pago de sus impuestos. Es cierto también que la mayor parte de este problema se resolvería si la Nación le paga a Córdoba lo que le debe desde hace muchísimo tiempo. Por eso seguimos reclamando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Más adelante, apuntó que “mientras eso no sucede, nuestra obligación es buscar soluciones alternativas con un criterio de equidad distributiva para solventar parte de ese déficit. Fundamentalmente para que los jubilados provinciales puedan mantener ingresos mejores que los nacionales. Y entendiendo que no pueden ser siempre todos los cordobeses los que deban seguir aportando con sus impuestos el sostenimiento de la caja de jubilación”.

Siguió diciendo que “eso también es injusto. Es por ello que a través de la aplicación de la Ley de Equidad Jubilatoria empezaremos a transitar el camino para darle solución a dos reclamos históricos de los jubilados provinciales. Primero, recuperar progresivamente hasta llegar al 82%, comenzando por supuesto en una primera etapa por las jubilaciones más bajas del sistema. Y segundo, atenuando los efectos del descuento del artículo 58, excluyendo en esta etapa casi al 50% de los incluidos en el mismo. Para esto, los activos y pasivos con mejores remuneraciones harán un esfuerzo mayor. Ya que vamos a aplicar una tabla de aportes progresivos entre los activos y jubilados que más ganan”.

También indicó que “para que esa medida tenga el menor impacto económico posible, esos descuentos se aplicarán a cuenta de futuros aumentos. De esta manera, a partir de los haberes de este mes, todos los jubilados que percibieron un haber igual o inferior a 1.300.000 pesos en noviembre tendrán una mejora sustancial en cada uno de sus ingresos. Con estas dos medidas, aproximadamente el 50% de los jubilados que tiene la caja provincial tendrán mejoras concretas en cada uno de sus haberes en la liquidación del mes de diciembre”.

Finalmente destacó “el esfuerzo que van a hacer los que tendrán que aportar un poco más. Entendiendo también que son beneficiarios directos de esta medida, porque permitirán con su esfuerzo sostener un sistema jubilatorio que es mucho mejor, como ustedes saben, que el sistema jubilatorio nacional”.

