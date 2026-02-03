Reforma laboral y Ganancias: Gobernadores peronistas advierten sobre una nueva pérdida de recursos

La discusión por la rebaja del Impuesto a las Ganancias se convirtió en el principal punto de disputa entre el Gobierno y los mandatarios provinciales por la reforma laboral dado que en las jurisdicciones no quieren sufrir una nueva merma de sus recursos, ya menguados por el ajuste del gasto público que lleva adelante el gobierno nacional y por los incumplimientos de la legislación vigente, como el caso del envío de recursos pertenecientes a las cajas jubilatorias de trece provincias.

Los gobernadores del peronismo y espacios aliados se reunirán el miércoles próximo en la ciudad de Buenos Aires en medio de la disputa con el poder central por el apartado de la reforma laboral que busca establecer una rebaja del Impuesto a las Ganancias, lo que generaría una caída en los recursos de los distritos.

Si bien el encuentro está en ciernes, hasta ahora participarían solo mandamases del PJ y otros sectores opositores aliados, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas desde una de las gobernaciones a cargo del peronismo. Tampoco se definió el lugar. Los jefes provinciales de la oposición quieren definir posturas comunes de cara al debate de la reforma laboral, un proyecto al que el oficialismo busca darle media sanción en el Senado el 11 de febrero.

El proyecto de reforma laboral del gobierno de ultraderecha, además de reducir los derechos de los trabajadores, parte del salario indirecto y condicionar el funcionamiento de los sindicatos y la negociación colectiva, avanza con un ajuste sobre recursos que se coparticipan con las provincias.

El Gobierno propuso una rebaja de las alícuota de ganancias que deben pagar las empresas a partir de 2026 del 35% a 31,5%; de reducción de las contribuciones patronales; estableció un esquema de IVA anticipada para el nuevo régimen de inversiones para pequeñas empresas (RIMI) y disminuyó las alícuotas de impuestos internos.