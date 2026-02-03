Conéctate con nosotros

Reforma Laboral: Pablo Moyano participó de una cumbre con Furlán, mientras la cúpula de la CGT se reunirá el viernes

Publicado

El secretario Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano. (Foto: Mariano Sánchez / NA / Archivo).

El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, se reunió este lunes con el titular de la UOM (Unión Obrera Metalúrigca), Abel Furlán, quien motorizó junto a un grupo de sindicatos alineados en la CGT y las dos CTA, marchas en Córdoba, Rosario y al Congreso Nacional para protestar contra el proyecto de reforma laboral en el Senado. Mientras, la cúpula de la central obrera convocó a una reunión de Consejo Directivo para el viernes próximo.

En en el marco del inicio de la discusión de la reforma laboral en las sesiones extraordinarias del Senado, Pablo Moyano decidió difundir un encuentro con un referente de los “duros” de la CGT, con quien quien coincidió en “rechazar la reforma laboral del Gobierno”. “Ambos dirigentes reafirmaron el apoyo a la movilización el día que el proyecto se trate en el Congreso, en defensa del trabajo y los derechos laborales”, se informó en un comunicado.

El camionero venía cultivando un bajo perfil tras su salida del triunvirato de la anterior gestión de la CGT y porque además padece un distanciamiento con su padre y jefe de Camioneros, Hugo Moyano, que le restó poder en la organización.

Los sindicatos “combativos” de la CGT, que presionan a la conducción para que aplique un plan de acción contra la “reforma laboral” que promueve el presidente ultraderechista Javier Milei, realizarán marchas este jueves 5 en Córdoba y el martes 10 en Rosario. Luego, el 11 de febrero se movilizarán al Congreso cuando el Senado trate la iniciativa.

Por su parte, la cúpula de la CGT, donde tallan fuerte los dirigentes más “dialoguistas”, convocó para el viernes próximo a una reunión de Consejo Directivo en la sede de la calle Azopardo, según confirmaron fuentes del sector a la Agencia Noticias Argentinas.

En ese encuentro los dirigentes buscarán definir los pasos a seguir frente al tratamiento del proyecto del que rechazan a casi todos sus puntos.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

