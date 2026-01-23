Conéctate con nosotros

Reforma laboral: Las dos CTA rechazaron el proyecto oficial

El ministro de Economía, Luis Caputo. (Foto: Gentileza / Archivo).

Las CTA Autónoma y de los Trabajadores reiteraron este jueves el rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei al participar de manera virtual de una nueva edición de la Mesa Ejecutiva del Foro de Defensa del Derecho del Trabajo, espacio que reúne organizaciones sindicales, sociales, académicas y del ámbito jurídico.

En el encuentro se analizó en profundidad el proyecto de reforma laboral, que es rechazado por todas las organizaciones gremiales, que la consideran “un grave retroceso en materia de derechos conquistados por los trabajadores”.

“Las representaciones de las CTA manifestaron su preocupación por el impacto negativo que dichas reformas tendrían sobre las condiciones de vida y de trabajo (…), profundizando la precarización laboral y debilitando el rol del Estado como garante de derechos”, se informó en un comunicado.

Asimismo, los participantes del evento acordaron “fortalecer las acciones de articulación, difusión y resistencia, tanto en el plano institucional como en el social y político, reafirmando la necesidad de defender el derecho del trabajo como una herramienta central de justicia social y de equilibrio frente a las desigualdades estructurales”.

Por tanto, se ha establecido el compromiso de una reunión presencial del Foro con las CTAs en febrero próximo, se indicó.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

