Reforma laboral: La UOM reúne a gremios para enfrentar el proyecto oficialista

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, volverá a recibir este miércoles, a las 16, a dirigentes de gremios de la CGT que exigen a la conducción una postura más dura contra el proyecto de reforma laboral del Gobierno y que buscan definir acciones al respecto.

El encuentro está previsto en la sede porteña de la UOM en la calle Alsina, donde volverán a confluir referentes de más de una veintena de sindicatos como Luz y Fuerza; Aceiteros; Personal Aeronáutico (APA); Pilotos (APLA); Federación Obrera Ceramista (Focra); Trabajadores Viales, Mineros y Gráficos, entre otros.

Estos mismos gremios ya se habían reunido el miércoles pasado, cuando se declararon “en estado de alerta y unidad frente a la reforma laboral de Milei” y convocaron a un segundo encuentro para resolver las líneas de acción.

Una posibilidad es que los gremios que asistan resuelvan adherirse al paro nacional al que convocaron este martes ATE y gremios aliados para el día en que el Senado trate el proyecto de “modernización laboral”, luego de la primera semana de febrero.

También participarán sectores sindicales que no pertenecen a la CGT como ATE, que adelantó que propondrá que los gremios citados se sumen al paro que los estatales harán el día que se trate el proyecto, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes sindicales.

Trascendió que la reunión de la semana pasada generó malestar en la cúpula de la CGT ya que consideran que Furlán se está moviendo de manera “inconsulta e inorgánica”, desafiando la estrategia más moderada del triunvirato que, para frenar el proyecto, viene apostando más por los diálogos informales con gobernadores y legisladores y no tanto por el conflicto en las calles.

Los dirigentes opositores subrayaron en la reunión de la semana pasada la necesidad de enfrentar “el avance sobre los derechos laborales desde tres frentes simultáneos: el jurídico, el legislativo y el diálogo político”.

Y dijeron que las medidas que intenta implementar la gestión del presidente Javier Milei son un “intento de flexibilización laboral” diseñado para “facilitar despidos en grandes empresas y profundizar la destrucción del sistema productivo argentino”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

