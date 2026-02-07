Reforma laboral: La CGT se movilizará el miércoles al Congreso y la UOM convocó a un paro

LA CGT anunció este viernes una movilización al Congreso para el miércoles próximo, cuando el Senado debata la reforma laboral, pero sin un paro general, como reclamaban los sectores más duros de la central. En ese marco, la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) dispuso un paro desde las 10 de la mañana para concurrir masivamente a la protesta contra el proyecto libertario.

El triunviro Jorge Sola señaló en conferencia de prensa que la reforma que impulsa de Gobierno “ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores”, y confirmó una protesta “multitudinaria y contundente” el miércoles en la Plaza del Congreso a partir de las 15.

El referente de la CGT consideró además que la solución a este conflicto es “política” más que gremial y trasladó la responsabilidad de que la reforma laboral prospere o no a los legisladores que la tratarán en el Congreso. “Tendrán que poner en claro que defienden los intereses de los trabajadores”, agregó el titular del sindicato del Seguro.

Dijo también que “la reforma laboral propuesta por el gobierno no es modernización. Es precarización. Debilitamiento de derechos individuales y colectivos. Transferencia de recursos de los trabajadores a los empleadores. Empobrecimiento de la seguridad social”.

Además, enumeró que la central planteó sus objeciones ante “más de 16 gobernadores y 35 senadores, 30 diputados y 50 intendentes”, además de “representantes de las pymes”. A su vez, dio a entender que el recurso del paro general podría ser utilizado más adelante, ya que se trata de “una batalla larga”.

Sola se pronunció así tras la reunión de Consejo Directivo de la CGT, donde se produjo el debate interno entre las diferentes corrientes, pero prevaleció la postura de los más dialoguistas, que consideran que aún no es momento de activar un cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei. Este sector apuesta a introducir cambios a medida que el proyecto avance en ambas cámaras y restarle impacto.

Cada gremio quedó facultado para disponer un cese de actividades, aunque sea parcial, para permitir que los trabajadores puedan concurrir a la movilización.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

