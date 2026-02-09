Reforma laboral: Gremios de transporte harán un cese de tareas para asistir a la movilización al Congreso

Conéctate con nosotros

Imagen de una movilización de la CGT contra la reforma laboral del gobierno de Javier MIlei, realizada en diciembre del año pasado. (Foto: NA / Damián Dopacio / Archivo).

Los gremios de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunciaron este lunes un cese de tareas para el miércoles desde las 13, para que sus afiliados participen de la marcha al Congreso convocada por la CGT contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de ultraderecha del presidente Javier Milei. 

La medida incluye a sindicatos como Camioneros, Aeronáuticos y Portuarios, pero no a los choferes de colectivos de la UTA, gremio que no forma parte de la CATT, aunque la organización que conduce Roberto Fernández afronta un conflicto salarial en el interior y podría frenar ese día la circulación de unidades fuera del AMBA si el martes no les depositan los sueldos adeudados.

La CATT realizó una conferencia de prensa donde convocó a movilizarse a todas sus organizaciones gremiales el próximo miércoles a la Plaza del Congreso, en el marco de la jornada de protestas contra la reforma laboral que definió la CGT para el día en que se inicia de su debate legislativo en el Senado.

Con el objetivo de garantizar la participación de los trabajadores en la movilización, desde la CATT adelantaron que realizarán un cese de actividades a partir de las 13 en el sector aéreo, marítimo, portuario y en los subterráneos, se detalló en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La entidad advirtió que este proyecto del oficialismo “constituye una reforma regresiva”, ya que “avanza peligrosamente sobre derechos conquistados por los trabajadores a lo largo de décadas de lucha”.

En este sentido, señalaron que se trata de una iniciativa que busca “precarizar las condiciones de trabajo, flexibilizar jornadas, debilitar la estabilidad laboral y erosionar el sistema de protección social, en beneficio exclusivo de los sectores concentrados de la economía”.

En la misma línea, Juan Carlos Schmid, secretario general de la CATT, reiteró el rechazo a la reforma por “atacar los derechos constitucionales”, “violentar muchos de los acuerdos internacionales dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo” y porque “favorece decididamente al sector empresarial”.

Por su parte, Juan Pablo Brey, secretario gremial de la CATT, expresó que “el miércoles hay que dejar todo porque no tenemos muchas oportunidades más, movilizar todo y afectar los servicios que sean necesarios para hacer ruido desde esta confederación”.

QUÉ DICE LA REFORMA LABORAL

La reforma laboral que plantea el gobierno libertario es regresiva y favorable a los empresarios e intenta reducir derechos laborales y el salario indirecto -salud y beneficios sociales-; a la par que trata de eliminar la capacidad de negociación de los sindicatos al intentar llevar las negociaciones a nivel de empresa y sepultar la histórica organización por ramas de actividad.

Entre otros items, el proyecto oficialista busca imponer bancos de horas para pagar menos horas extras; salarios negociados por empresa y no por sector -lo que lleva los mismos a la baja y con desigualdades marcadas entre empresas grandes y pequeñas-; vacaciones fraccionadas por semana; abaratar los despidos y permitir el pago en hasta 12 cuotas; desfinanciar los sistemas jubilatorios y de salud con disminución de aportes; dejar sin protección a las madres trabajadoras -por ejemplo, la jornada reducida para lactancia-; y licuar los posibles reclamos contra relaciones de dependencia encubiertas -tercerización-.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

News

