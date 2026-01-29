Conéctate con nosotros

Noticias

Reforma laboral: Gremios de la CGT y las dos CTA protestarán en Córdoba y Rosario

Publicado

Sindicatos nucleados en la CGT y las CTA se movilizarán en Córdoba y Rosario en rechazo a la reforma laboral. (Foto: Prensa).

Gremios de la CGT y las dos CTA acordaron este miércoles llevar a cabo dos marchas el mes próximo en Córdoba y Rosario contra la reforma laboral, por lo que marcaron distancia de la estrategia de conducción de la entidad de la calle Azopardo. Así lo definieron en un encuentro en la sede porteña de la UOM en la calle Alsina, donde acordaron que movilizarán a Córdoba el 5 de febrero y a Rosario el 10 del mismo mes para exigir a los gobernadores que rechacen el proyecto.

El plan de lucha fue definido por el nuevo Frente de Sindicatos Unidos integrado por la UOM, ATE, la Federación Aceitera (FTCIODyARA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y numerosos sindicatos de las distintas centrales obreras.

“A partir de hoy, el Gobierno tiene que empezar a preocuparse. Se abre un nuevo capítulo en la confrontación que mantiene con los trabajadores. Crece y se consolida un frente de unidad con los sindicatos de los sectores público y privado”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

Para Aguiar, “no hay que descartar que la reforma laboral sea para el presidente lo que la previsional fue para (Mauricio) Macri”. “No vaya a ser cosa de que con el empecinamiento en destruir a los sindicatos y los trabajadores, empiece el tiempo de descuento para el oficialismo”, completó.

El sector planteó que “si el Gobierno quiere discutir una reforma de verdad, que realmente solucione la crisis del mercado de trabajo, tiene que empezar de cero y hacer lo que no hizo: convocar a los trabajadores”. A su vez, todos los sindicatos reunidos trabajaron en la elaboración de un documento que será difundido públicamente e incluirá los ejes del debate y las principales resoluciones.

En la reunión hubo referentes de la UOM, Aceiteros, ATE, Pilotos, Gráficos, Ceramistas, Visitadores Médicos, APA, SOMU, CONADU, Fesprosa, Músicos, Molineros y Luz y Fuerza Mar del Plata, entre otros.

Por su parte, ATE junto a otros sindicatos estatales, realizará un paro con movilización para el día que se trate la reforma laboral en el Senado.

Estos gremios “díscolos” ya se habían reunido la semana pasada también en la UOM, lo que generó malestar en la cúpula de la CGT, donde consideran que dirigentes de ese sector como el titular de los metalúrgicos, Abel Furlán, están moviéndose de manera “inconsulta e inorgánica”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

News

