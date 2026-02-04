Conéctate con nosotros

Reforma Laboral: Bullrich formalizó pedido de sesión para el 11 de febrero y aseguró que “hay acuerdo en el 95%”

Publicado

La senadora nacional Patricia Bullrich junto al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un encuentro reciente sobre reforma laboral. (Foto: Prensa).

La jefa de la Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció hoy que junto a otros bloques dialoguistas se solicitó un pedido de sesión especial para el 11 de febrero para debatir la reforma laboral y señaló que hay un acuerdo en el 95% de los puntos con las fuerzas políticas que respaldarán esta iniciativa.

“Creemos que tenemos los votos”, dijo Bullrich a los medios presentes, entre ellos la Agencia Noticias Argentinas, tras la reunión con los jefes de bloque Eduardo Vischi (radicalismo); Luis Juez (Frente Cívico); Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia) y Edith Terenzi (Despierta Chubut).

La reunión realizada en el despacho del bloque radical contó también con la presencia de los legisladores de Independencia Beatriz Ávila; del PRO Martín Goerling Lara; de Provincias Unidas Carlos “Camau” Espínola y de “La Neuquinidad” Julieta Corroza.

“Va a ser una ley histórica y va a favorecer muchísimo al país. Hoy hemos estado revisando artículo por artículo y nos llevamos un compromiso consolidado de todos los bloques. Tenemos los números necesarios y un compromiso de acá al viernes para hacer la redacción final y cerrar el lunes un dictamen definitivo”, expresó Bullrich.

El Gobierno confía en que además de los 20 votos propios tendrá el respaldo de su aliado del Frente Cívico; 3 del PRO, 7 de 10 radicales; dos del Frente Cívico de Misiones, uno de Independencia, uno de La Neuquinidad, uno de Despierta Chubut y otro de Provincias Unidas, lo que permitiría contar con 37 votos.

Asimismo espera contar también con el respaldo de los dos santacruceños y una salteña que este martes faltaron a la reunión. Así, alcanzaría los 40 votos.

La bancada radical tiene 10 senadores pero aún hay dudas sobre la posición que asumirán Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kronberger, que no responden a ningún gobernador y muchas veces tienen posiciones contrarias al gobierno nacional.

Vischi le dijo a sus allegados que está trabajando para “sumar a todos los radicales para que respalden el proyecto de reforma laboral”, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Bullrich aclaró además que los cambios al proyecto se conocerán “recién en el recinto” y señaló que las reformas no se difundirán previo a que haya un acuerdo general sobre el conjunto del proyecto de reforma laboral.

En ese contexto, y ante una consulta de la prensa, señaló que “tenemos el 95 por ciento de los temas cerrados”, aunque admitió que hay algunos puntos que discuten los gobernadores con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro del Interior, Diego Santilli, que aún “está abierto”, en relación al capítulo impositivo.

Bullrich explicó que no anticiparán los cambios porque “pensamos que es mejor trabajar así, y que, de alguna manera, la ley se discuta como se tenga que discutir y no se vaya discutiendo por partes o no se vaya interpretando parte por parte”.

Tampoco adelantó si se votará por capítulos o por artículos en la votación en general, pero aclaró que “será una votación ordenada” y que “hay que hacer tener claras esas modificaciones. Como ya vamos a llegar con un acuerdo clarito, no va a haber modificaciones extras en el recinto, así que es nada más que un problema de orden”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

