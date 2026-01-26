Reforma laboral: ATE reúne a los sindicatos estatales para definir medidas de rechazo

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reunirá este martes al Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas para debatir qué medidas se tomarán ante el tratamiento del proyecto de Modernización Laboral a partir del 10 de febrero.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, indicó que el encuentro se llevará a cabo a las 14 en el Hotel Héctor Quagliaro, perteneciente al sindicato. “Este proyecto se tiene que caer completo y para que eso suceda tenemos que salir a las calles antes de su tratamiento en el Senado. En esta iniciativa se expresa una lucha de clases que tenemos que ganar”, expresó Aguiar.

Asimismo, el dirigente sindical apuntó contra los gobernadores que, a partir de las reuniones que mantienen con el ministro del Interior, Diego Santilli, apoyan la iniciativa, y aseguró que “por más aval que exista de parte de ellos” el proyecto de Reforma Laboral “no puede pasar”.

“Está orientado a quitarnos todos nuestros derechos y esconde una reforma fiscal que terminará de asfixiar a las provincias”, añadió.

ATE advirtió a través de un comunicado que, a diferencia de lo que afirma el Gobierno, esta reforma “sí afecta al sector público”, ya que “numerosos organismos estatales son regidos total o parcialmente por la Ley Contrato de Trabajo” y esta iniciativa pretende modificarlo, como es el caso de PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, Dirección General Impositiva y Dirección General de Aduanas”, entre otras.

“Tenemos que lograr que el Gobierno no pueda tratar el proyecto en las sesiones extraordinarias porque así asestaríamos una primera derrota parcial. En nuestro caso, vamos a reunirnos todos los sindicatos estatales para definir un plan de acción concreto que se inicie en los próximos días”, concluyó Aguiar.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.