Reduce transparencia: El gobierno flexibiliza normas para fomentar fideicomisos inmobiliarios

Publicado

(Imagen ilustrativa).

El Gobierno nacional flexibilizó la normativa para los fideicomisos vinculados al sector inmobiliario con el fin de otorgarles mayor flexibilidad operativa para incentivar la inversión y aumentar la oferta. En los hechos, la medida dispuesta reduce la transparencia de este tipo de instrumentos, al no obligar a identificar a los participantes al momento de la constitución.

La medida busca facilitar la canalización del ahorro hacia el financiamiento de este sector, eliminando exigencias regulatorias que el gobierno consideró innecesarias para los riesgos asumidos.

El cambio principal consiste en permitir que los Programas Globales de fideicomisos financieros no tengan que identificar a los fiduciantes al momento de su constitución.

Esta dispensa se aplica cuando los programas estén destinados específicamente al desarrollo inmobiliario o cuando sus activos subyacentes sean hipotecas, créditos hipotecarios, letras hipotecarias o instrumentos similares.

La medida fue oficializada a través de la Resolución General 1105/2026 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Según los considerandos de la norma, esta modificación busca reducir los plazos y los costos de estructuración, permitiendo que las emisiones sean más fluidas y recurrentes en el mercado de capitales.

Bajo este nuevo esquema, el objeto de los fideicomisos y la naturaleza de sus activos deben quedar expresamente delimitados en el Prospecto.

Los fiduciantes individuales se identificarán posteriormente, en el momento en que se cree cada fideicomiso específico dentro del programa.

Además, la resolución actualizó la definición de “PyME CNV” para incluir de forma precisa a las entidades vinculadas a Productos de Inversión Colectiva (PIC) que posean un Certificado MiPyME vigente. Esta adecuación pretende dar coherencia al régimen sin alterar las restricciones existentes para estos sujetos. La normativa mantiene vigentes los estándares de transparencia y protección al inversor.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

