Red Hot: Davis clasificó a La Gloria y es uno de los tres goleadores de la Champions

Instituto sigue escribiendo sus páginas doradas. En tan solo una semana contó con la visita del mejor deportista de la historia argentina, Emanuel Ginóbili, y dos días después viajó a Chile donde le ganó a Valdivia para clasificarse por primera vez a los cuartos de final de la Champions League Americas. Dwayne Davis fue el factor fundamental de ese logro al anotar 31 puntos (15 tantos en el último cuarto) y convertirse además en uno de los goleadores de la máxima competencia continental.

Davis no dejó pasar la visita de Ginóbili en el Sandrín y explicó antes de viajar a Chile que su presencia lo cautivó: "Fue la primera vez que lo vi en persona, fue algo grande. Es una leyenda de la NBA, él fue quien cambió el juego con su "Euro-step", así que fue un honor jugar con él en la tribuna". Además contó que no pudo sacarse una foto, pero está tranquilo porque lo hará pronto. "Estoy tranquilo, cuando ganemos el campeonato él va a estar a mi lado para sacarse una foto y festejar juntos (risas), eso es mejor".

Se nota que Dwayne recuperó la sonrisa y el nivel que mostró en su primera campaña con la camiseta albirroja. En estos tres primeros juegos promedió 28.3 puntos en tan solo 29 minutos de acción, para ubicarse en el tercer lugar de la tabla de goleadores. Sin dudas se perfila como uno de los mejores jugadores de la Champions, siendo el máximo anotador de su equipo en todos los partidos que disputó hasta el momento.

Para darse una idea, el encuentro en el que menos puntos anotó fue en la primera fecha ante Flamengo con 24 unidades, luego lideró una ofensiva temible de Instituto ante Valdivia en Alta Córdoba con 30 tantos y hace un par de noches fue el artífice del triunfo ante los chilenos por 82 a 77 con 31 puntos. Un fuera de serie.

Más allá de los números, el escolta albirrojo está motivado y mostrando un nivel extraordinario; manteniendo rachas ofensivas y anotando tiros de alto nivel de dificultad. Además está apareciendo con un nivel de eficacia mayor en los momentos claves, siendo decisivo en cada partido. Un ejemplo de ello fue el último juego ante Valdivia donde en los últimos siete minutos convirtió 15 puntos y 4 triples consecutivos para darle la clasificación a Instituto.

NÚMEROS DORADOS

Su incidencia ofensiva en el equipo se explica en parte con los 28.3 puntos de promedio, pero hay otras estadísticas que reflejan la importancia del escolta de Filadelfia en el equipo de Sebastián Ginóbili. Una de ellas es la "eficiencia", que esta dentro de las "Estadísticas Avanzadas" y que deriva de la suma de las estadísticas individuales básicas: puntos, rebotes, asistencias, robos, tapones, pérdidas y tiros intentados.

Entre los jugadores que disputaron tres encuentros (hay jugadores que cuentan con más eficiencia porque jugaron dos), Davis es el tercer jugador más eficiente de la Champions con un promedio de 20.7 por encuentro, detrás de Lee Roberts de Aguada (29.3) y David Jackson de Franca (27).

Otro rubro donde también está entre los mejores, es en la cantidad de triples convertidos por encuentro con un promedio de 5.3 conversiones, solo superado por Omar De Haro (Fuerza Regia) que anota una media de 6 por juego. Justamente Davis es el jugador que más lanza desde el perímetro (13 triples por juego), promediando un 41%.

Lo que realza aún más esta producción ofensiva, es su capacidad de lograrlo con un tiempo acotado en cancha. Su promedio de minutos es de 29.9, ubicándose en el puesto 23° de los jugadores con más minutos disputados. Si comparamos sus minutos con los jugadores más eficientes del certamen, Davis sale ganando: Lee Roberts promedia 37.3 minutos (+7.4) y David Jackson 36.1 (+6.2). Es decir que aporta casi lo mismo, en menos tiempo.

Por último, hay que destacar que ante tanta incidencia ofensiva, el escolta albirrojo es el que menos pelotas pérdidas brinda (entre los goleadores), ya que promedia solo 2.3 (20°). Mientras que Brandon Robinson (el jugador con más puntos acumulados) cuenta con una media de 3.8 (+1.5) y De Haro con 3.5 (+1.2) pérdidas de promedio.

Todos estos números reflejan la gran campaña de Davis, pero también la dependencia de "La Gloria" con su estrella para generar desequilibrio en esta competencia. El segundo goleador albirrojo con 13 puntos de media es Nicolás Romano, evidenciando la brecha existente.

Ahora bien, el próximo viernes a las 21:30 horas Instituto se enfrenta a Flamengo en Rio de Janeiro, con la intención de arrebatarle el liderazgo del Grupo C y Dwayne Davis es el As de espadas. El equipo cordobés necesita ganar por 9 puntos o más, luego de la derrota en Córdoba por 75-83. El panorama es complicado, pero no impensado: "La Gloria" le ganó hace un año 92 a 84 por la Liga Sudamericana y el recuerdo está más vivo que nunca.

