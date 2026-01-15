Conéctate con nosotros

Récord: Esperan una cosecha de 62 millones de toneladas de maíz

El maíz tendrá una cosecha récord en la campaña 2025/2026. (Foto: Gentileza).

La campaña de maíz alcanzará una producción récord de 62 millones de toneladas, según una estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario. Esta cifra implica un crecimiento del 24% en comparación con el ciclo pasado y supera por 9,5 millones de toneladas el máximo histórico anterior de 52,5 millones registrado en el periodo 2023/24.

El área destinada a la cosecha de grano comercial se estima en 8,05 millones de hectáreas, sobre una superficie total sembrada de 9,75 millones.

A pesar de que la falta de lluvias y las altas temperaturas redujeron las expectativas de rendimiento para los maíces tempranos en la zona central del país entre un 10% y un 20%, la proyección global subió un millón de toneladas respecto a lo previsto inicialmente.

De acuerdo con el informe que procesó Agencia Noticias Argentinas, la provincia de Santa Fe registra los mayores rendimientos con 90,4 quintales por hectárea.

En Córdoba se esperan 88,2 quintales y en Buenos Aires 78,1 quintales, valores que se sitúan por encima de los obtenidos en el ciclo anterior.

En las provincias del norte, como Chaco y Santiago del Estero, el desarrollo de los cultivos tardíos cuenta con disponibilidad de agua. No obstante, existe un monitoreo constante por la presencia de la chicharrita, una plaga que genera preocupación en la región, aunque los productores cuentan con materiales más resistentes y tratamientos técnicos para mitigar su impacto, señala el informe.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

