Reconstruirán el disparo que hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo

A casi cinco meses del violento episodio ocurrido durante una marcha de jubilados frente al Congreso, la jueza federal María Servini ordenó la reconstrucción del disparo que dejó gravemente herido al fotógrafo Pablo Grillo. La diligencia, que se llevará a cabo el próximo lunes en un lugar aún no revelado, estará a cargo de la Policía de la Ciudad.

El disparo, identificado como proveniente de un proyectil de gas lacrimógeno, fue atribuido al cabo de Gendarmería Héctor Guerrero, gracias a una investigación independiente. La pericia ordenada por Servini, titular del Juzgado Federal N° 1 de Buenos Aires, busca esclarecer detalles clave: la trayectoria y velocidad del proyectil desde su origen hasta el impacto en la cabeza de Grillo, la posición y ángulo del arma al momento del disparo, y si el proyectil impactó en otra superficie antes de herir a la víctima, lo que podría haber alterado su velocidad o dirección.

El pasado fin de semana, la Policía de la Ciudad ya había realizado un relevamiento en el lugar del hecho, cerca del Anexo del Senado, para tomar medidas y fotografías preparatorias. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que acompaña a la familia Grillo a través de la abogada Agustina Lloret, destacaron este avance como un paso crucial en la investigación.

El 12 de marzo, Pablo Grillo, de 35 años, fue herido mientras cubría la movilización de jubilados. Tras casi tres meses internado en el Hospital Ramos Mejía, fue dado de alta el 3 de junio y trasladado al Hospital Manuel Rocca para continuar su rehabilitación.

