Reconstrucción judicial del disparo que dejó a Pablo Grillo herido de gravedad

La División Balística de la Policía de la Ciudad, junto con peritos de la querella y la defensa, llevó a cabo una reconstrucción del disparo de granada de gas lacrimógeno que hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo. La diligencia, ordenada por la jueza María Servini, se realizó en el Centro Argentino de Seguridad, en General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires.

El procedimiento, que tuvo lugar desde las 10 de la mañana y se extendió por tres horas y media, consistió en diversas pruebas de disparo para recrear el incidente ocurrido el 12 de marzo pasado, durante una marcha de jubilados en Hipólito Yrigoyen y Solís. En ese episodio, el gendarme Héctor Guerrero disparó una granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza de Grillo, causándole lesiones severas.

Las pericias buscan determinar la trayectoria y velocidad del proyectil, la posición del arma al momento del disparo, el ángulo de salida y si la granada impactó en otra superficie antes de herir a Grillo. Estas pruebas, combinadas con el peritaje planimétrico realizado el 2 de agosto, serán la base para el informe final de la reconstrucción.

El gendarme Héctor Guerrero, imputado en la causa, será indagado el 2 de septiembre. Aunque en sede administrativa afirmó haber cumplido con los protocolos, imágenes aportadas por la querella muestran un disparo horizontal dirigido hacia la cabeza de Grillo, según sostiene la parte acusadora.

SÉPTIMA CIRUGÍA PARA PABLO GRILLO

Este miércoles, Pablo Grillo enfrentará su séptima cirugía en el Hospital Ramos Mejía, donde le colocarán una prótesis craneal para tratar las graves lesiones sufridas. “Su cerebro está prácticamente aplastado; con la prótesis debería mejorar y recuperar cierta normalidad”, explicó Fabián Grillo, padre del fotógrafo, en diálogo con C5N. Los médicos se muestran optimistas, destacando que este tipo de intervención suele tener una evolución favorable.

