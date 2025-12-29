Reconocimiento legislativo a la UNC

Este lunes, en la sede de la Unicameral cordobesa, la vicegobernadora Myrian Prunotto acompañó la entrega del reconocimiento legislativo otorgado a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). A traves de la iniciativa, impulsada por los legisladores Brenda Austin y Pablo Ovejeros, se distinguió a la Casa de Altos Estudios por haber obtenido el puntaje más alto en la evaluación de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

“Este es un logro muy importante para toda la comunidad cordobesa. Nos enorgullece por el trabajo que vienen realizando en esta materia, más en estos tiempos donde se cuestiona la transparencia de instituciones tan importantes como la Universidad Nacional de Córdoba”, expresó Prunotto.

Por su parte, la legisladora Austin también rescató la importancia de este logro porque, muchas veces, “reaccionamos fuertemente cuando se toca el presupuesto universitario pero no reaccionamos con los mismos anticuerpos cuando se cuestiona la legitimidad de la Universidad”.

Durante el evento, el legislador Ovejeros destacó el trabajo comprometido de la UNC, principalmente por ser “una Universidad de puertas abiertas a la comunidad”.

Además, el proyecto destaca el trabajo sostenido de la UNC durante los últimos años en materia de gobierno abierto, modernización institucional y acceso público a la información, consolidándose como referente nacional en políticas de transparencia activa y constituyendo un faro a seguir por las entidades del sector público nacional, provincial y municipal.

En el encuentro estuvieron presentes Jhon Boretto y Mariela Marchisio, rector y vicerrectora, Juan Pablo Carranza y Matías Lingua, asistente y secretario de Bienestar Universitario y Modernización de la UNC.

Para finalizar, Boretto expresó: “quiero agradecer a la Legislatura porque, por unanimidad hizo este reconocimiento a la Universidad Nacional de Córdoba, a partir del trabajo en el área de política de transparencia, en el programa Universidad Abierta cuyos objetivos consisten en consolidar el portal de transparencia que hemos desarrollado, un canal para que la ciudadanía pueda acceder a la información que necesite”.

MÁS SOBRE EL PROYECTO

Este índice evaluó el grado de transparencia activa de 198 organismos públicos nacionales, considerando la claridad, disponibilidad y accesibilidad de información relevante para la ciudadanía, tal como la nómina de personal, escalas salariales, compras, ejecución presupuestaria, auditorías, informes de gestión e información estadística.

La UNC logró posicionarse al tope de esta medición gracias a un proceso de fortalecimiento de las políticas de gobierno abierto, modernización institucional y acceso público a la información, que incluye el desarrollo del Portal de Transparencia, la incorporación de sistemas automatizados que actualizan la información directamente desde los sistemas de gestión y la utilización de software libre, incluyendo tableros de visualización de información estadística. Estas herramientas permitieron reemplazar los tradicionales anuarios, ampliar el acceso a datos abiertos en formatos reutilizables y garantizar la disponibilidad permanente de información actualizada.

Cabe destacar que este logro se inscribe en un proceso de mejora continua iniciado hace tres años, período en el cual la Universidad pasó del puesto 123 al primer lugar en el índice de transparencia, consolidando una política institucional que promueve la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el fortalecimiento del vínculo con la comunidad.

