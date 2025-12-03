Conéctate con nosotros

Reclamo docente: La UEPC Capital pide un bono de un millón de pesos para fin de año

Publicado

Una protesta de docentes frente al centro cívico. La UEPc Capital reclama un bono de fin de año de 1 millón de pesos.

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), seccional Capital, reclama un bono de fin de año de un millón de pesos por cargo, además de la reapertura de la paritaria salarial. El gremio plantea como propuesta “una navidad sin docentes pobres”.

Con ese objetivo, el martes se realizó una protesta frente al centro cívico provincial, de la que participaron los cuerpos orgánicos del sindicato y docentes de los distintos niveles.

Franco Boczkowski, secretario General de la UEPC Capital, denunció que “el gobierno había planteado un acuerdo salarial que iba a contemplar adelanto de inflación y recuperación salarial y esto no se evidenció en la realidad. Desde agosto de 2023, los docentes llevamos 23% de pérdida en términos de salario real”.

El dirigente explicó que “con salarios que están por debajo de la línea de pobreza ahora, al cargo testigo (maestro de grado) que recién se inicia todavía le faltan más de 300 mil pesos para poder alcanzar la línea de pobreza. Por eso exigimos una compensación salarial de fin de año de 1 millón de pesos por cargo, porque no queremos una Navidad con docentes pobres”.

Boczkowski apuntó que “la lucha la vamos a desarrollar con los reclamos de defensa de la educación pública y contra los cierres de cursos que de manera violenta, agresiva, el Ministerio de Educación está llevando adelante en las escuelas, donde aparece con formatos de acta para cerrar cursos, cerrar divisiones, atacar la organización institucional de las escuelas, y atacar los derechos educativos de los estudiantes”.

Por último recordó las últimas protestas docentes y estatales, puntualmente la del pasado 19 de noviembre, “para que se reduzcan los aportes (extraordinarios de jubilación y obra social) que son un robo al salario y que implementó el gobernador Martín Llaryora apenas asumido, tanto para la Caja de Jubilaciones como para el APROSS. La situación de la docencia en actividad, así como la de los jubilados, no se aguanta más, y el gobierno tiene que atender este reclamo”.

