Reclaman reincorporación de despedidos y aumentos salariales: Multisectorial de Salud convocó a un nuevo paro

La Multisectorial de Salud resolvió la convocatoria a un nuevo paro y jornada de protesta provincial para el día jueves 15 de abril, dándole continuidad de esta forma al plan de lucha según lo resuelto en las asambleas de cada repartición.

La información fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa.

Durante el encuentro de la Multisectorial que componen la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), la CTA Autónoma, y distintas organizaciones sindicales, se realizó “una valoración positiva de la jornada de protesta y paro realizado el pasado jueves 8 de abril, el cual se desarrolló con gran acatamiento tanto en hospitales y centros de salud de Capital como del interior provincial”.

Cabe recordar, que los despidos habían alcanzado a 72 médicos y enfermeros de distintos hospitales de la ciudad de Córdoba.

Agrega la información que “producto de ella, y del plan de lucha llevado adelante por la Multisectorial, ya se han notificado algunas reincorporaciones de trabajadores hospitalarios despedidos arbitrariamente, lo que reafirma que nuestras declaraciones no sólo no eran “falaces”, sino que dejaban al descubierto que quien mentía era el ministro de Salud, Diego Cardozo, y lo injusto, irracional e inadmisible de una decisión que no se pudo sostener ni una semana. La Multisectorial continúa exigiendo la reincorporación de la totalidad de los despedidos”.

La Multisectorial anunció que su pliego de condiciones es el siguiente:

-La reincorporación de todos los despedidos;

-Una verdadera recomposición salarial;

-El fin de la precariedad laboral;

-La incorporación de más personal.

-Mejores condiciones de atención y cobertura a los afiliados de Apross;

-Aumento de honorarios a los profesionales prestadores;

-Necesidad de una paritaria urgente para el área de Salud y la conformación de mesas de trabajo para abordar este difícil momento sanitario.

