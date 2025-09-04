Conéctate con nosotros

Rechazo al veto en Discapacidad: Gobernadores celebraron la decisión de los senadores

Gobernadores celebraron la decisión del Senado de rechazar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. (Foto: Prensa Senado).

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora (Provincias Unidas), le agradeció a las senadoras y senadores de la Nación “por haber acompañado con su voto la Ley de Emergencia en Discapacidad, expresando un contundente rechazo al veto presidencial. Es un triunfo de nuestra democracia, que se afirma para proteger y acompañar a nuestra gente, especialmente a quienes forman parte de un sector tan vulnerable en la Argentina”.

Luego, el referente de la liga de gobernadores reunidos en Provincias Unidas, consideró que Argentina “no saldrá adelante dándole la espalda a quienes más lo necesitan”, en un abierto cuestionamiento a la política del presidente Javier Milei.

En tanto, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto (PJ), celebró la decisión de la Cámara de Senadores y calificó la votación de este jueves como “otro freno a la crueldad” y “otro paso para recuperar derechos”.

Por su parte, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela (PJ), dijo que “el rechazo al veto fue una expresión misma del pueblo argentino que le puso un freno a la crueldad de Javier Milei. Intentar interponer este veto es un claro mensaje que pone una vez más al descubierto el rechazo que Milei y su gobierno sienten por la gente, por sus necesidades y por las urgencias provocadas también por la política de abandono hacia los más vulnerables y que favorecen a los más ricos y privilegiados del país”.

Quintela agregó que “no es posible vivir con un gobierno nacional que, además de sacar ilegalmente beneficios propios, viola los derechos constitucionales y persigue a periodistas que no comulgan con su gobierno. Hoy el Senado de la Nación puso voz a la exigencia del pueblo, hacer valer los derechos adquiridos y validar sus necesidades”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

