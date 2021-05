El SiReLyF rechazó al proyecto que propone suspender el pago de la BAE en EPEC

El Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF) rechazó el proyecto de ley presentado por los legisladores de la UCR y del PRO, Marcelo Cossar, Veronica Garade, Daniela Gudiño, Patricia de Ferrari, Dante Rossi y Dario Capitani, “contra los trabajadores de EPEC”. El planteo recibió el apoyo de la CGT-Regional que conduce el estatal José Pihén.

La iniciativa de la UCR y el PRO pide suspender el pago de la Bonificación Anual por Eficiencia (BAE) y destinar esos recursos a los trabajadores del sector salud.

“Nos llama poderosamente la atención el oportunismo político que, con estas acciones, solo buscan enfrentar a trabajadores con trabajadores”, afirma el SiReLyF a través de un comunicado de prensa.

“Nadie discute el valor humano y profesional que el personal de salud está teniendo en esta emergencia sanitaria. Ni hablar de la situación presente donde la creciente de los casos de Covid-19 está colapsando poco a poco el sistema de salud. Estamos convencidos que deben ser mejor remunerados, pero no es la solución sacarle ingresos a un trabajador puntual para darle a otro”, expresa el sindicato que núclea a los trabajadores de Luz y Fuerza de la mayor parte del interior provincial.

“Nos resulta curiosa la iniciativa de estos actores políticos que no apoyaron ni acompañaron la aplicación del impuesto a la riqueza a los sectores más concentrados de la economía argentina, pero por el contrario se ven decididos a confiscar ingresos a los trabajadores y trabajadoras de la economía formal, que no evaden, no fugan dinero, ni tiene cuentas offshore en el exterior. Por el contrario, todos sus ingresos son invertido y gastado en nuestro país”, sigue diciendo el SiReLyF.

Agrega luego que “con estos proyectos no solo demuestran su falta de imaginación política, sino que evidencia cuál es su contenido ideológico, a donde apuntan y en definitiva a quienes representan; por ello ya el pueblo de Córdoba les dio la espalda”.

Por último, señala el gremio lucifuercista que “vamos a defender a los trabajadores de la EPEC, que durante toda esta pandemia prestaron tareas como personal esencial, seguiremos en la defensa de nuestra fuente de trabajo y de la plena vigencia del CCT 165/75 E, resistiendo cualquier intento de modificación del mismo” e instan “a los demás legisladores a no acompañar dicho proyecto que carece de imaginación, idea y soluciones”.

