Rechazan un planteo de Novelli y Terrones Godoy y sigue firme el embargo en la causa $Libra

Publicado

Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. (Foto: Gentileza LPO).

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos presentados por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y ratificó el embargo sobre sus patrimonios en el marco de la causa conocida como “$Libra”, que investiga maniobras de obstrucción a la justicia y peligro de fuga vinculadas al escándalo por la criptomoneda.

La decisión fue firmada por los jueces Alejandro W. Slokar y Guillermo J. Yacobucci, en un contexto en el que la justicia de Estados Unidos recibió información sensible sobre el posible destino de los fondos involucrados en la maniobra, que tuvo entre sus protagonistas al presidente Javier Milei y a varios integrantes de su entorno.

Mientras el fiscal de la causa evalúa dictaminar sobre la posible detención de los acusados, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que sigue el caso $Libra presiona para que los convocados que evitaron presentarse —entre ellos Karina Milei, hermana del mandatario— concurran y brinden explicaciones sobre su presunta participación.

Cabe recordar que recientemente se logró identificar una billetera cripto que funcionó como nexo entre Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, además de una segunda cuenta que habría actuado como cueva para convertir los activos digitales en dinero físico.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

