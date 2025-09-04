Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Rechazan homologar un acuerdo entre excónyuges sobre el “cuidado personal” de dos perras

Publicado

Imagen ilustrativa.

En el marco de un juicio de divorcio, el Juzgado de Familia n.° 2 de la ciudad de Córdoba decidió no homologar un acuerdo entre dos excónyuges respecto a la relación que mantendrían con las perras de la pareja, después de la ruptura. Si bien el juez Gabriel Tavip dictó la sentencia que disolvió un vínculo matrimonial, también consideró que la figura de “cuidado personal” no es aplicable a animales y que este tipo de convenios excede la competencia de los tribunales de familia.

El matrimonio no tuvo hijos, pero acordó la distribución del cuidado y manutención para sus dos animales de compañía. Los excónyuges habían pactado el “cuidado personal compartido” y un régimen de contacto. Asimismo, se habían comprometido a solventar al 50% los gastos extraordinarios, como veterinario y peluquería. Incluso, uno de ellos aceptó abonar $250.000 en cuatro cuotas por gastos extraordinarios previos.

Córdoba Turismo

La sentencia dictada por el juez Tavip sentó precedente al negarse a homologar el acuerdo y subrayar los límites de la intervención judicial en asuntos que, aunque de gran importancia emocional para las partes, no están contemplados en la legislación actual de familia.

Epec

El magistrado resolvió que “la judicialización de la cuestión excede absolutamente la competencia material de los tribunales de familia”. La sentencia destaca que el “cuidado personal” es una figura exclusiva para hijos e hijas y que su uso en otros contextos “importa una absoluta desnaturalización del significado, trascendencia y objetivo de la normativa legal, que busca la protección de niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derecho”.

Telecom

Si bien el fallo reconoce que existe una doctrina que se refiere a la “familia multiespecie”, considera que esta “no habilita a la incorporación de acuerdos sobre esas mascotas como efectos del divorcio”. La resolución concluye que la responsabilidad por los animales corresponde a sus dueños y que una decisión judicial de este tipo no los desprotege en modo alguno.

News

Agrega que los animales de compañía como “seres sintientes” deberán seguir siendo asistidos por sus dueños de la manera que en su ámbito personal, privado y relacional puedan desarrollar. Por ello, el acuerdo se tuvo presente como un compromiso extrajudicial entre las partes.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Giuliani sigue detenido y ATE convocó a un paro nacional para reclamar su liberación

El secretario General de ATE Córdoba y de la CTA Autónoma, Federico Giuliani, seguirá detenido luego de ser apresado durante una protesta en reclamo...

Hace 6 días

Noticias

Condena por comprar entradas para partidos de fútbol de Instituto con tarjetas de crédito y débito ajenas

Durante un juicio abreviado inicial, el Juzgado de Control y Faltas n.° 7 de la ciudad de Córdoba condenó a Florencia Belén Mercado por...

Hace 3 días

Noticias

Rial y Federico en Diputados: denunciaron aprietes y prometieron publicar más pruebas de corrupción

Los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes revelaron los audios filtrados de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad...

Hace 2 días

Noticias

Ataque a la Libertad de Expresión: Una resolución judicial trata de frenar la difusión de audios grabados en Casa de Gobierno

El Gobierno denunció este lunes ante la Justicia Federal una “operación de inteligencia ilegal” a raíz de la difusión de los audios grabados en...

Hace 3 días