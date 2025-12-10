Ramos Nápoli, ex asesor digital de Karina, hace pie en la Secretaría de Asuntos Nucleares

El Gobierno nacional anunció la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares, que será dirigida por el actual presidente de DIOXITEX S.A, Federico Ramos Nápoli. La nueva área operará bajo la órbita del Ministerio de Economía, cuyo titular es Luis Caputo. El funcionario es un abogado especializado en el sector corporativo, que llegó al gobierno de la mano del troll Juan Doe (Juan Carreira, uno de los fundadores de La Derecha Diario) y que antes de desembarcar en DIOXITEX fue redactor y asesor digital de la secretaria General del gobierno, Karina Milei. Es decir, no tenía experiencia anterior en el sector nuclear.

Carreira, a su vez, está ligado al diputado bonaerense, Agustín Romo, miembro de Las Fuerzas del Cielo y uno de los dirigentes del armado del asesor monotributista que integra el triángulo de hierro del gobierno junto al presidente Javier Milei y su hermana Karina.

La designación fue cuestionada por la diputada nacional Adriana Serquis (PJ, Fuerza Patria), ex titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), durante el último gobierno peronista: “Dicen que la energía nuclear es un recurso estratégico en la matriz económica de nuestro país y, acto seguido, anuncian que designan a alguien sin preparación en el sector a la cabeza de una nueva Secretaría de Asuntos Nucleares. Que papelón”.

El comunicado oficial indica que esta nueva dependencia tiene como finalidad primordial “coordinar las distintas áreas que conforman el sector nuclear argentino, tutelarlas y garantizar un mayor dinamismo en la ejecución de las políticas públicas relacionadas”.

La decisión gubernamental subraya “la importancia estratégica de la energía nuclear, un recurso que tiene el potencial de modificar la matriz económica del país. Argentina cuenta con 75 años de trayectoria dedicados a la investigación y aplicación de tecnologías nucleares con fines civiles, posicionando a la nación en un selecto grupo global”, añadió el parte.

El comunicado oficial enfatiza que Argentina tiene el potencial de convertirse en la “Arabia Saudita del Uranio”, lo cual requiere que los sectores minero, energético y nuclear trabajen alineados hacia ese objetivo.

El gobierno indicó que el nombramiento de Ramos Napoli responde a su visión integral del sector, destacando su experiencia previa. Dice que Ramos Napoli se desempeñó como Gerente General y posteriormente como Presidente de Dioxitek S.A. Esta empresa produce dióxido de uranio destinado a las centrales nucleares argentinas y Cobalto-60 para usos medicinales e industriales.

Explica que durante su gestión, el flamante secretario lideró una reestructuración administrativa y productiva en DioxitekS.A. que resultó en la eliminación del déficit operativo, el desendeudamiento y un récord de producción.

QUIÉN ES RAMOS NÁPOLI

Federico Ramos Nápoli nació en Lanús, en la provincia de Buenos Aires, hace 31 años, es abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), con formación en “derecho administrativo, derecho corporativo y derecho de las nuevas tecnologías”. Según publicó el sitio Web Diagonales, a los 20 años ingresó al sector público con un puesto en la Casa de la Moneda; desde entonces, nunca dejó de trabajar para el Estado.

En un artículo publicado en enero de 2025, el portal destaca que llegó a DIOXITEX directamente desde el despacho de la Secretaria General Karina Milei, donde desempañaba las tareas de “redacción de escritos, revisión de documentación legal, análisis de riesgos comunicacionales y planeamiento de estrategias de comunicación de gestión”.

Ramos Nápoli desembarco en la empresa con sede en Córdoba junto a Facundo Juan Manuel Vázquez. Ambos compartieron el paso por la consultora Atlántico Sur Comunicación, una agencia de publicidad, marketing, producción de contenido audiovisual y gestión de redes sociales que ellos mismos fundaron junto a otras cuatro personas en junio de 2024.

La investigación de Diagonales reveló que la empresa no aparece en el “CV” ni en el perfil de LinkedIn de Ramos Nápoli, pero la ligazón con la compañía consta en el Boletín Oficial del día de su formalización. Allí se puede comprobar que Vázquez fue el primer Director Suplente de la firma, y tanto él como Ramos Nápoli adquirieron mil acciones por un monto total de $5.000.000 cada uno en su lanzamiento.

La llegada de Ramos Nápoli al frente de la política nuclear desde el Ejecutivo se produce en sintonía con la decisión del ex jefe de Milei, el empresario Eduardo Eurnekian, de poner pie en la minería de uranio a través de una empresa denominada Ivana Minerales S.A., que tiene como accionistas a la canadiense Blue Sky y a la argentina Abatare Spain. El anuncio fue realizado en marzo de este año. La empresa desarrollará el yacimiento de uranio y vanadio Ivana, en la provincia de Río Negro.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

