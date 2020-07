Radicalismo progresista y federal: “Hay que salir de la falsa grieta que nos hace optar por aparecer cerca del Pro o del gobierno”

Organizado por el legislador provincial de Córdoba, Dante Rossi, se realizó por Zoom una charla debate sobre el futuro del radicalismo progresista y federal, con la participación de dirigentes cordobeses y de todo el país. Una de las conclusiones de la discusión radical fue la necesidad “de salir de la falsa grieta que nos hace optar por aparecer cerca del Pro o del Gobierno”.

De la actividad participaron, entre otros dirigentes, la ex intendenta de Chascomus y ex diputada provincial de Buenos Aires, Liliana Denot, la dirigente de la CABA y ex consejera de la Magistratura en representación de los Abogados, Alejandra García, el diputado provincial por Catamarca y primer delegado al Comité Nacional de la UCR, José Sosa, el intendente de Bell Ville, Carlos Briner y los dirigentes Raul Borras, Luis Mennucci, Liliana Cichelli, y Miguel Ponce. La coordinación estuvo a cargo del secretario del Comité Capital de la UCR, Martín Lucas.

En el debate, se destacó que “la UCR Nacional pareciera competir con el Pro por representar a los votantes de la derecha” y hubo coincidencia en que “no hay un funcionamiento independiente del partido ni de los bloques legislativos, que sin debate ni autocrítica corren tras las opiniones del ala más dura del Pro”.

Los participantes abogaron por “la reconstrucción de la identidad de la UCR, que tiene que volver a disputar el poder en la Argentina, con una propuesta progresista, que esté del lado de los que más sufren la crisis y no de los sectores de privilegio. Somos el partido de la solidaridad”, expresaron en un comunicado de prensa al final del encuentro.

Finalmente, plantearon que la UCR debe tener “una propuesta progresista y recuperar los valores tradicionales que la han acompañado durante 129 años, hay que tomar impulso para trabajar fundamentalmente por la igualdad, en una Argentina que después de la pandemia estará configurada con más del 50 % de pobres”.

--

