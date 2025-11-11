Conéctate con nosotros

Quirno viajará el miércoles a Washington por el acuerdo comercial con Estados Unidos

Publicado

El canciller del gobierno nacional, Pablo Quirno. (Foto: Prensa / Archivo).

El canciller Pablo Quirno viajará el miércoles próximo a Washington para proseguir las negociaciones con Estados Unidos por el acuerdo de libre comercio, confirmaron este lunes a la Agencia Noticias Argentinas fuentes oficiales.

Quirno viajará acompañado del secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, Pablo Lavigne.

El embajador de la Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford, reveló que el acuerdo comercial entre ambas naciones está cerrado y que solo resta “ponerle el moño”, después de la reunión que los presidentes de ambos países, Javier Milei y Donald Trump, mantuvieron el mes último en Washington. El diplomático aseveró además que se está buscando “el momento adecuado” para comunicarlo.

“Tengo firmando un acuerdo de confidencialidad, no puedo comentar, pero el acuerdo avanza. Está prácticamente terminado, ahora depende de encontrar el momento adecuado de las partes para que, en palabras simples, ponerle el moño y comunicarlo”, afirmó este lunes en declaraciones radiales.

Por otro lado, Quirno viajará a fines de mes a la cumbre del G20 que se realizará en Johannesburgo los días 22 y 23 de noviembre, y a la que asistirá en representación de Milei, según pudo confirmar esta agencia de fuentes oficiales.

El canciller estará acompañado por Federico Pinedo, quien actualmente está al frente de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Unidad G20.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

