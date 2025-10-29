Conéctate con nosotros

Quirno asumió como nuevo canciller y dijo que Argentina “seguirá consolidando la relación con Estados Unidos”

Publicado

El nuevo canciller argentino, Pablo Quirno, junto al presidente Javier Milei, luego de la jura en el cargo. (Foto: Prensa Presidencia).

El saliente secretario de Finanzas, Pablo Quirno asumió este martes como nuevo canciller ante el presidente Javier Milei y remarcó que desde su nuevo lugar buscará “seguir consolidando la relación con los Estados Unidos” y profundizar “la inserción internacional con mayor comercio e inversiones”.

El acto tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde Quirno juró por “Dios, la Patria y los Santos Evangelios”, acompañado por su familia y sus nuevos pares, los ministros del Gabinete.

Tras la ceremonia, Quirno dio unas palabras a los periodistas acreditados en la sede gubernamental, donde en primer lugar agradeció “la confianza del Presidente y todo el equipo”.

El flamante jefe de la diplomacia argentina aclaró que aún no designó a su número dos ni al resto del equipo que lo acompañará. “Todavía no me he juntado con el equipo de Cancillería, estaba esperando la jura. Todo esto es bastante reciente”, sostuvo el funcionario cercano al ministro de Economía, Luis Caputo.

Consultado sobre los objetivos que se planteó para su nueva función, Quirno dijo que buscará “profundizar la agenda del Presidente en cuanto a la inserción internacional, con mayor comercio e inversiones”.

“La Cancillería ha hecho un trabajo importante en estos 20 meses para insertar a la Argentina en el plano internacional y atraer inversiones. Con el respaldo de los resultados de las elecciones del domingo, todo esto se va a poder profundizar, sobre todo atraer inversiones a la Argentina”, señaló.

Además fue consultado por el vínculo que se seguirá con los Estados Unidos en medio de la estrecha relación con la administración de Donald Trump y por el viaje que hará Milei a Miami la semana próxima para asistir a una cumbre de líderes internacionales.

“La agenda con Estados Unidos se consolida día a día, el Presidente ha tenido muchos viajes para cementar esa relación. Vamos a seguir consolidando la relación con los Estados Unidos”, planteó al respecto.

Por último, se refirió a su paso por la Secretaría de Finanzas y señaló que “es un lugar muy querido, por allí ingresamos al gobierno tanto el ministro Caputo como (el titular del Banco Central) Santiago Bausili”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

