Quinteros denuncia que Llaryora “degrada” al Concejo Deliberante

El concejal Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal) denunció este lunes que el intendente Martín Llaryora es el “concejal récord”, ya que desde 2019 se aprobaron 161 ordenanzas con su firma y 167 impulsadas por el bloque oficialista. Plantea que la “mayoría automática” y la política del oficialismo “degrada” las funciones del Concejo Deliberante al quitarle atribuciones que tiene por Carta Orgánica.

Con su habitual ironía, Quinteros califica a Llaryora de “rápido y furioso”. A través de un estudio de las ordenanzas tratadas y aprobadas por el cuerpo legislativo concluye que “el 97% de los proyectos presentados por el Ejecutivo Municipal fueron aprobados en un tiempo récord de 21 días (algunos de los 5 que a la fecha no salieron se encuentran en tratamiento) mientras la oposición sólo logró un 41% de proyectos aprobados en un tiempo promedio de 431 días (1 año y 2 meses)”.

Para el edil, “bajo el paraguas de la “Emergencia” y gracias a la “mayoría automática” que otorga la “cláusula de gobernabilidad”, el intendente Llaryora le quitó atribuciones inherentes a este Concejo Deliberante derivadas de la Carta Orgánica Municipal, como por ejemplo la de fijar tarifas de los servicios públicos (entre otras)”.

Agrega que “no conforme con esto, avasalla al Poder Legislativo Municipal promoviendo, de las 328 ordenanzas oficialistas 161 con su firma y las restantes 167 bajo seudónimo “oficialismo”, convirtiéndose en el concejal más productivo y expedito dejando pintados a sus propios legisladores municipales”.

Señala que “existe un marcado desprecio por la actividad del Concejo Deliberante y su constante degradación. No debatir los proyectos de la oposición (y digo “debatir” no “aprobar”) reduce la discusión legislativa a su máxima expresión y desdibuja la importancia de la división de poderes, por lo que resulta absurdo que se digan “republicanos”, lo que a esta altura no es más que una autopercepción”.

Por último el informe indica que desde diciembre de 2019 a la fecha se presentaron 610 proyectos de Ordenanzas. El 42% llevan el sello de la oposición, el 27% del Ejecutivo Municipal, el 27% de los ediles oficialistas, y sólo un 4% resultaron “compatibilizados”, esto es presentados en forma conjunta por los concejales oficialistas y opositores.

—