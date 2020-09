Quimsa quiere a Franco Baralle para la próxima temporada

El equipo santiagueño quiere al base cordobés para la próxima temporada y por eso se encuentra en negociaciones con Atenas para tratar de arreglar su salida. Desde el club de barrio General Bustos confirmaron a Enredacción el interés de Quimsa por Baralle, uno de los mejores jugadores del "Griego" en la temporada pasada.

Hace un mes, el manager deportivo, Bruno Lábaque, había dejado en claro que si hay algún equipo dispuesto a pagar la cláusula de Baralle o Leonardo Lema, "le consultaremos a ellos y se verá, nosotros no le vamos a cortar las alas a nadie".

En este momento, ambas partes se encuentran negociando el costo de los derechos formativos del base que juega en Atenas desde los cinco años y lleva un apellido con historia en la institución verde. Por ahora no hubo acuerdo pero seguirán en conversación. Desde el "Griego" señalaron que no solo depende del club sino también de las ganas que tenga el jugador de salir o no.

En una nota con este medio hace un mes, Baralle se refirió a sus ganas de poder pelear un poco más arriba en la tabla, luego de dos temporadas entre los puestos de abajo. "Me gustaría que podamos aspirar a más de mitad de tabla", afirmó.

El plantel delineado para la temporada 2020/2021 tiene muchas caras nuevas y una baja sensible como la de Mateo Chiarini, compañero de juveniles y amigo de Baralle, que decidió seguir su carrera en Instituto. Uno de los motivos de Chiarini fue la opción de jugar en un equipo más competitivo y poder "cambiar de aires".

El equipo conducido por Osvaldo Arduh sumó cinco fichas mayores que llegan de La Liga Argentina (segunda división) que son Tomás Rossi, Lucas Machuca, Gastón Córdoba, Joaquín Ríos y Matías Martínez. Mientras que contrató a Tyron Jordan y Joseph Nzeakor (jóvenes y atléticos) como fichas extranjeras y mantiene a Leonardo Lema.

La "Chancha" Baralle fue uno de los jugadores más destacados de la pasada temporada para el "Verde" con promedios de 12.1 puntos (50% dobles y 39% triples), 2.8 asistencias, 2.3 rebotes y 1 robo en 27.1 minutos en cancha.

