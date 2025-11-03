Quién es Alejandro Lew, el nuevo secretario de Finanzas que reemplazará a Pablo Quirno

Alejandro Lew será el nuevo secretario de Finanzas de la Nación en reemplazo de Pablo Quirno, flamante canciller, según lo anunciado este lunes por el ministro de Economía Luis Caputo.

Lew ya formaba parte del Gobierno desde diciembre del 2023, al ejercer el rol de director del Banco Central (BCRA), entidad presidida por Santiago Bausili.

En ese cargo duró solamente ocho meses, al ser reemplazado en julio del 2024 por Baltasar Romero Krause.

El nuevo funcionario del Ministerio de Economía es económista graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En el pasado, fue Chief Financial Officer (CFO) de YPF, cargo que ejerció desde junio del 2020 hasta finales de noviembre del 2023. Su desplazamiento de la petrolera estatal se dio luego de haber sido acusado como el responsable del faltante de nafta previo al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei.

Lew, además, fue CEO de la compañía 360 Energy Group y se desempeñó como CFO en Genneia. También suma experiencia como director gerente de HSBC Argentina y vicepresidente de Mercados Locales en JP Morgan.

De esta manera, desembarca de vuelta en el Gobierno como Secretario de Finanzas, lugar que había quedado vacante tras la designación de Quirno en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El anuncio lo realizó Caputo mediante sus redes, donde describió la trayectoria de Lew y su paso por el BCRA.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

